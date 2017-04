Sport Rieden

10.04.2017

Reiter aus sechs Nationen lockt das internationale Vielseitigkeitsturnier in die Oberpfalz. Darunter ist auch Olympiasiegerin Ingrid Klimke. Sie lässt sich den Sieg in der höchsten Klasse nicht nehmen.

Kreuth. 55 Prüfungen in den Klassen E bis M in Dressur, Springen und Vielseitigkeit nahmen die Preisrichter in den vergangenen Tagen ab. Das Gut Matheshof in Kreuth bot Reitern und Pferden ideale Bedingungen. Am Freitag absolvierten 71 Reiter die Teilprüfung Dressur CIC 1* in zwei Gruppen. Am Samstag ging es ins Gelände. Dort führte die CIC1 *-Prüfung über 3000 Meter. Brotzeittisch, Trakener und Schweinerücken hießen die schwersten Hindernisse, 23 Sprünge waren zu absolvieren. Das Einzelspringen vom Sonntag der Klasse L verlange noch einmal größte Konzentration von Reiter und Pferden. In der ersten Gruppe siegte die Deutsche Emma Brüssau, in der zweiten der Österreicher Robert Mandl.Unter den 30 Teilnehmern der CIC 2*-Prüfung waren neben Klimke weitere Weltmeister, Staatsmeister und Nationenpreisträger wie Michael Jung und Pavel Spisak. Am Samstag führte die anspruchsvolle Strecke über 3400 Meter und 21 Hindernisse. Rund sechs Minuten brauchten die Besten für den Parcours über Tripple, Graben, Doppelhecke und Wasserspiel. Nach dem Springen am Sonntag stand fest: Die deutsche Olympiasiegerin Ingrid Klimke war mit Horseware Hale Bob Old die Beste. Sie siegte vor ihren Landsleuten Julia Krajewskimit Samourai du Thot und Michael Jung mit Lennox.