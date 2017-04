Olympia-Feeling in der Oberpfalz

09.04.2017

Kreuth. Der Kreuther Frühling hat begonnen: Am Wochenende trafen sich im Ostbayerischen Pferdesportzentrum Kreuth bei Rieden Deutschlands beste Vielseitigkeitsreiter. Mit dabei war unter anderem Michael Jung (Bild) aus Bad Soden im Taunus, der Weltranglistenerste in dieser Disziplin.

Er ist mehrfacher Deutscher Meister, Europa- und Weltmeister sowie Olympiasieger im Einzel- und Teamwettbewerb. Die Vielseitigkeit gilt als Herzstück der Reiterei, hier messen sich die Reiter in Dressur, Springen und im Gelände. Der Wettbewerb in Kreuth ging am Sonntagnachmittag zu Ende. Bild: Hartl