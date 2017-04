Sport Rieden

05.04.2017

05.04.2017

Kurse für Senioren

Neuwahlen Fitnessdamen



Abteilungsleiterin: Christine Röckl



2. Abteilungsleiterin: Natalia Haak



Schriftführerin: Barbara Pfauntsch



Kassier: Kerstin Langfeld



Kassenprüfer: Sonja Fleischmann und Michaela Hetzenecker



Beisitzer Rückenschule: Gabi Wolf



Beisitzer Senioren: Gertraud Rogenhofer



Beisitzer Stepgymnastik: Lydia Haas

Einmal wöchentlich finden Kurse im Seniorenturnen, der Rückenschule, 55plus-Gymnastik, Stepgymnastik und einmal im Monat Kegeln statt. Vor allem die seit einem Jahr eingeführte 55plus-Gymnastik werde sehr gut angenommen. Zweimal die Woche sind die Einheiten "Bewegen statt Schonen" im Programm und sogar je dreimal pro Woche Zumba und Jumping-Fitness, so Röckl. Im Januar war ein Schnupperkurs Linedance, danach habe man sich daraufhin geeinigt, dieses Angebot einmal im Monat als Linedance-Treff fortzuführen. Ebenfalls seit Januar wurde für die Schmidmühlener Gymnastikdamen die Krankheitsvertretung der dortigen Trainerin übernommen.Mit den Einnahmen aus den Gebühren konnten etliche Sportgeräte ersetzt und viele neue Trainingsutensilien, wie Pilatesrollen, Bälle, Gymnastikstäbe, Gewichtsmanschetten angeschafft werden. Insbesondere die Trampoline für Jumping-Fitness waren teuer, jedoch hielt ein Zuschuss der Marktgemeinde die Kosten im Rahmen. Für 75 Mitglieder konnten mit einer Eigenbeteiligung neue Vereinsjacken gekauft werden. Young Fitness wurde im Oktober 2013 in die Abteilung der Fitnessdamen eingegliedert.Zum Jahreswechsel hat die Führung des Gesamtvereins jedoch beschlossen, Young Fitness als eigenständige Sparte zu führen. Dies führte bei den Beteiligten zu Meinungsverschiedenheiten und vor allem bei den Fitnessfrauen zu Unverständnis. In einem klärenden Gespräch wurden die Differenzen ausgeräumt. Röckl hofft, dass die Zusammenarbeit und Kommunikation wieder besser klappe.Das Gütesiegel "Sport pro Gesundheit" wurde im Juli 2016 ein weiteres Mal verliehen, so dass viele Krankenkassen die Gebühren zu "Bewegen statt Schonen" mit Sigrid Spies bezuschussen. Röckl führte weiter aus, dass die Mitgliederehrung der Abteilung in die Weihnachtsfeier eingebunden wird und die Homepage fc-rieden.de neu gestaltet wurde.Die Berichte der Beisitzer fielen alle relativ kurz aus: Sportlich sei man sehr zufrieden und die Beteiligung in den jeweiligen Kursen und Gruppen sei gut. Ehrenspartenleiterin Hedwig Färber bedankte sich vor den Neuwahlen bei der bisherigen Abteilungsleitung für ihr Engagement. Im Vorfeld war zu befürchten, dass nicht alle Posten besetzt werden könnten, da Silvia Mehringer als 2. Abteilungsleiterin, Sabine Held als Kassiererin und Martina Spies als Schriftführerin nicht mehr zur Wahl antraten. Auch die bisherige Abteilungsleiterin Christine Röckl konnte sich erst nach längerer Diskussion und Überzeugungsarbeit dazu durchringen, wieder zu kandidieren. Infolgedessen wurden die übrigen Vorstandsposten zügig und einstimmig besetzt.