Vermischtes Rieden

08.05.2017

5

0 08.05.2017

25 Jahre war Pause, doch jetzt haben die Feuerwehren des Inspektionsbereichs II wieder einen Florianstag in Rieden gefeiert. 28 Wehren zogen mit ihren Fahnen zum Marktplatz.

Blumen am Ehrenmal

Wenn Menschen sich für andere in guter Weise uneigennützig einsetzen, Not lindern, sich einfach kümmern, dann bricht da etwas vom Reich Gottes auf. Pfarrer Gottfried Schubach

Sie helfen anderen "Der heilige Florian hat im Prinzip nichts anderes getan als es heute unsere Feuerwehrleute tagtäglich machen", betonte Bürgermeister Erwin Geitner beim Florianstag für die Wehren des Inspektionsbereichs II in Rieden. "Sie kommen anderen Menschen zur Hilfe - und dafür dürfen wir dankbar sein". (sön)

Vor der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zelebrierte Pfarrer Gottfried Schubach den feierlichen Gottesdienst, den die Blaskapelle musikalisch gestaltete. In seiner Predigt ging der Geistliche auf das Leben und Wirken des heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehrleute, ein. "Freiwillig und ehrenamtlich verrichten 32 0000 Feuerwehrdienstleistende einen lebenswichtigen Dienst zum Wohle der gesamten Bevölkerung", sagte Schubach. "Darauf dürften wir alle stolz sein." Eine ungeheure Spannbreite decke die Feuerwehr mit professioneller Hilfe ab. Dahinter steckten unzählige Stunden Übungen, Schulungen, Lehrgänge, Bereitschaftsdienste, Können und Technik. Was aber treibe Menschen dazu, anderen zu helfen? Viele hätten Angst davor, drückten sich. Aber: "Wer bei der Feuerwehr ist, der hilft". Der Pfarrer verwies auf das Martyrium des heiligen Florians und sagte: "Wenn Menschen sich für andere in guter Weise uneigennützig einsetzen, Not lindern, sich einfach kümmern, dann bricht da etwas vom Reich Gottes auf, da wird etwas sichtbar von der Leibe Gottes zu uns Menschen."Nach dem Gottesdienst eröffnete Pfarrer Schubach den Festakt am Ehrenmal. Nach gemeinsamen Gebet und dem Lied vom guten Kameraden legte Kreisbrandrat Fredi Weiß mit Kommandant Rainer Salbeck und Feuerwehrvorsitzendem Herbert Scharl zum Gedenken an die verstorbenen Feuerwehrkameraden einen Blumengruß am Kriegerdenkmal nieder. "Wir sind zusammen gekommen, um der Menschen zu gedenken, mit denen wir zusammen gelebt, gearbeitet und gefeiert haben", sagte der Kreisbrandrat. Feuerwehrkameraden, die nach den Grundsätzen Pflichtbewusstsein, Freude, Verlässlichkeit, Zusammenarbeit und Vertrauen gelebt hätten. Das Gedenken gelte aber auch allen Förderern der Wehr, "die das hehre Ziel hatten, in Not geratenen Mitmenschen zu helfen, Leben und Sachwerte zu retten". Damals wie heute sei "Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr" der Grundsatz gewesen.Beim Frühschoppen, den ebenfalls die Blaskapelle gestaltete, gab es Bratwürste vom Grill. Viele Feuerwehrkameraden feierten den Florianstag in Rieden. Kommandant Rainer Salbeck freut sich über den großen Zuspruch und dankte den Helfern sowie der Familie Weinfurtner, die für den Frühschoppen ihre Maschinenhalle zur Verfügung stellte.