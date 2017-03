Vermischtes Rieden

06.03.2017

0 06.03.2017

Die Ehrung langjähriger Mitglieder war Hauptpunkt der Jahreshauptversammlung der Vilstalschnupfer. Im Landgasthof Zum Bärenwirt blickten Vorsitzende Eva-Maria Kölbl und Schriftführerin Rosalinde Kölbl aber auch auf die Aktivitäten des vergangenen Jahrs zurück. So gingen zum 43. Mal die Vereinsmeisterschaften über die Bühne. Dabei siegte Herbert Weiß mit 4,37 Gramm zum dritten Mal in Folge und durfte deshalb den Wanderpokal als sein Eigentum behalten. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Robert Ott (4,04) und Kurt Zittlau (3,82).

Bei der zum 16. Mal in der Geschichte getrennt antretenden Damenmannschaft wurde mit 4,18 Gramm Eva-Maria Kölbl zur Vereinsmeisterin gekürt. Sie lag vor Bianca Rippl (4,13) und Rosalinde Kölbl (4,07). Die Teilnahme an kirchlichen und örtlichen Veranstaltungen ist für die Vilstalschnupfer mit ihren insgesamt 77 Mitgliedern selbstverständlich, berichtete die Schriftführerin, wozu nach ihrer Auskunft auch der 12. Marktsonntag und der Adventsmarkt gehört haben.Jeden zweiten Freitag im Monat finde auch weiter der Stammtisch mit "Probeschnupfen" im Vereinslokal statt. Die Vorsitzende dankte ihrem Vorstandsteam, allen Aktiven, der Wirtin sowie den Helfern des Vereins. Robert Ott berichtete von einem positiven Kassenstand, bevor Bürgermeister Erwin Geitner den Vilstalschnupfern dankte "für alles, was ihr für das Gemeindeleben leistet, in das ihr voll eingebunden seid".Mit Geitner und Ehrenmitglied Kurt Zittlau zeichnete Eva-Maria Kölbl Georg Thiede für seine 40-jährige Treue aus. Er bekam ebenso eine Urkunde und Ehrennadel wie Josef Vogl und Peter Prößl, die seit drei Jahrzehnten dabei sind. Seit 15 Jahren gehören Herbert Weiß und seit zehn Jahren Rosalinde Zimmer, Hans-Jörg Weikart und Lidwina Weiß den Vilstalschnupfern an.Die Erhöhung des Jahresbeitrags auf zwölf Euro - "das ist gerade mal ein Euro pro Monat", wie die Vorsitzende betonte - wurde nach kurzer Diskussion einstimmig angenommen. Für die Anschaffung neuer Vereins-Polo-Shirts, die für aktive Mitglieder bezuschusst werden, soll Robert Ott Angebote einholen.