Vermischtes Rieden

09.03.2017

2

0 09.03.2017

Thanheim. (sön) Im Kreise seiner Angehörigen und Freunde feierte Alfons Geck seinen 80. Geburtstag. Im Namen der Gemeinde Ensdorf gratulierte Bürgermeister Markus Dollacker und überreichte ebenso wie Pfarrer Pater Hermann Sturm ein Präsent. Den Glückwünschen schlossen sich der Vorsitzende der Feuerwehr, Joachim Hantke, der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft, Christian Dürr, und dessen Stellvertreter Frank Jäger sowie die Jagdkollegen des Jubilars, Jakob Donhauser und Bernhard Reindl, an. 1937 in Thanheim als Sohn des Zimmermanns und Landwirts Johann Geck und dessen Ehefrau Maria geboren, wuchs der Jubilar mit drei Geschwistern auf und besuchte in Thanheim die Schule.

Die Mitarbeit in der kleinen Landwirtschaft der Eltern gehörte für ihn dazu. Ab 1954 absolvierte Alfons Geck eine Lehre zum Zimmerer, ging anschließend zur Münchner Baufirma Muy und Pittrof ins Bayernwerk nach Dachelhofen und arbeitete 13 Jahre für diese Firma im süddeutschen Raum "von Ludwigshafen bis Zwiesel und von Bamberg bis zum Schliersee", wie er sagte.Nach zwei Jahren bei Kunz & Co. Schwandorf und Burglengenfeld wechselte der Jubilar 1972 zur Bayernwerk AG nach Schwandorf, wo er bis zu seiner Rente 1995 beschäftigt war. Seine Frau Rosina, eine geborene Graf, lernte Alfons Geck 1959 beim Tanz in Büchelkühn kennen und lieben. Die beiden heirateten 1960 und konnten sich über drei Töchter und einen Sohn freuen.Vier Enkelkinder machen ihr Familienglück inzwischen vollkommen. 1968 bekamen der Jubilar und seine Frau das landwirtschaftliche Anwesen überschrieben, das sie weiterführten und im Jahr 2000 an ihren Sohn übergaben. Bei ihm verbringen sie ihren Lebensabend. Die Leidenschaft des Jubilars war schon immer die Jagd. Und die Waldpflege ist ihm stets ein besonderes Anliegen.