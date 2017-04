Vermischtes Rieden

18.04.2017

(sön) Kriegsbeschädigte des Zweiten Weltkrieges und Hinterbliebene haben vor 70 Jahren in Rieden und Vilshofen Ortsverbände des Verbands der Kriegsopfer (VdK) gegründet. Selbsthilfegruppen, die nach Kriegsende die Interessen von Kriegsbeschädigten, Witwen und Waisen gegenüber der Verwaltung vertraten - in einer Zeit, in der es Schwerkriegsbeschädigte und Hinterbliebene besonders schwer hatten, in der alle Rentenzahlungen durch einen Federstrich beseitigt worden waren. Für die Betroffenen gab es auch keine Versorgung durch die Amerikaner, zu deren Besatzungsgebiet Bayern gehörte.

Jubiläumsprogramm Am Samstag, 22. April, eröffnet der VdK-Ortsverband Rieden-Vilshofen seine 70-Jahr-Feier um 13.30 Uhr mit einer ökumenischen Andacht in der St.-Georgs-Kirche in Rieden. Die anschließende Feier, für die Bürgermeister Erwin Geitner die Schirmherrschaft übernommen hat, findet im Festzelt bei der Gaststätte Zum Hirschenwirt statt. Die Festansprache hält VdK-Kreisvorsitzende Marianne Kies-Baldasty. Für die passende Musik bei der Feier, bei der auch Mitglieder für langjährige Treue zum Ortsverband geehrt werden, sorgt Theresia Weinfurtner. (sön)

Mit der Gründung der Ortsverbände Rieden und Vilshofen im Jahre 1947 wurde die Grundlage für den heutigen gemeinsamen Ortsverband geschaffen. In Vilshofen stand von 1947 bis 1962 Willi Hartig an der Spitze, ihm folgten Josef Ferber und Josef Edenharter. Den Riedener Ortsverband leitete von 1947 bis 1958 Georg Färber, es folgten Johann Härtl (bis 1963), Viktor Geck (bis 1967) und Johann Dietz (bis 1978). Vor 39 Jahren erfolgte die Zusammenlegung zu Rieden-Vilshofen, zum Vorsitzenden wurde August Weiss gewählt. Von 1994 bis 2003 stand Erhard Staufer an der Spitze, danach bis 2003 Bernhard Multerer. Ihm folgte 2014 Ingo Frohmader, seit zwei Jahren ist Josef Niebler der Vorsitzende.2015 wurden dem Ortsverband die 122 Mitglieder von Ensdorf zugeschrieben und von ihm betreut. 35 Interessenten hatten sich der Gemeinschaft im vergangenen Jahr neu angeschlossen, so dass der VdK Rieden-Vilshofen derzeit 371 Mitglieder hat. Längst ist der VdK in Sozialverband umbenannt, als Selbsthilfeorganisation vertritt er die gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Interessen seiner Mitglieder.Der Ortsverband Rieden-Vilshofen, bietet laut Vorsitzendem Josef Niebler Infoveranstaltungen zu Sozialpolitik oder Gesundheitsthemen an. Der Kreisverband berate hinsichtlich Renten- und Behindertenrecht, Alten- und Sozialhilfe, Pflegeversicherung oder Patientenschutz beraten. Prozessbevollmächtigte verträten die Mitglieder vor den Sozial- und Verwaltungsgerichten.