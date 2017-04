Vermischtes Rieden

04.04.2017

4

0 04.04.2017

Bereits ab dem frühen Morgen regten sich fleißige Hände im Riedener Pfarrheim, um das Fastenessen vorzubereiten. Über 60 Liter Suppe hatten die "Oberköchinnen" Marianne Reindl und Hildegard Scherer, unterstützt von vielen Helfern, zubereitet, um sie ebenso wie Wiener und etwa 150 Brezen und Semmeln an den Mann, die Frau oder das Kind zu bringen.

An die 45 Kilogramm Gemüse - gelbe Rüben, Kartoffeln, Sellerie und Lauch - hatten die Kückenkräfte geschnippelt und gehackt. Viele Gläubige machten sich nach dem von Pfarrer Gottfried Schubach zelebrierten Familiengottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt auf den Weg ins Pfarrheim St. Georg, um diese Mühe zu lohnen und die Fastensuppe auszulöffeln.Das fiel keineswegs schwer bei der Anzahl von rund 100 Gästen, denen es obendrein bestens geschmeckt hat. Zumal sie bei bestem Frühlingswetter im Freien speisen konnten. Zur Suppe mit Wienern und Brezen gab es auch ein frisches Weißbier oder Apfelschorle. Der Erlös des Fastenessens geht an den Gebenbacher Verein Socials for The Gambia, wie Pfarrgemeinderatssprecher Josef Weinfurtner informierte.