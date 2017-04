Vermischtes Rieden

25.04.2017

"Zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde in Bayern und auch in Rieden und Vilshofen der VdK als Kriegsopferverband gegründet", sagte Pfarrerin Birgit Schwalbe. Der VdK sei eine Hilfsorganisation, die für alle einstehe, die nicht für sich selbst einstehen können.

Mit einer ökumenischen Andacht, auch zum Gedenken an verstorbene Mitglieder, wurde in der Kirche St. Georg die Feier zum 70-jährigen Bestehen des Ortsverbandes Rieden-Vilshofen eingeläutet. Nach dem Lied "Christ ist erstanden von der Marter alle" und Gebeten las Pfarrerin Schwalbe aus dem Brief des Apostel Paulus an Titus: "Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten.""Das Ziel des VdK ist es, als Sozialverband benachteiligten Menschen nahe zu stehen, ihnen kompetente Hilfe anzubieten und für soziale Gerechtigkeit einzutreten", fügte Pfarrer Gottfried Schubach an. Anderen zu helfen sei ehrsam, zu loben und zu achten. Hilfe und Beistand zu leisten, seien in ihrem Wesen ganz besondere christliche Tugenden. Auch wenn bisweilen das Wort "Was du dem geringsten meiner Brüder nicht getan hast, das hast du auch mir nicht getan" in Vergessenheit gerate, wirke es doch bis heute in unsere Gesellschaft als eine Art Ferment hinein.Wie aber könne es unter Christen oder christlich geprägten Menschen Krieg geben? Wie könne es kommen, dass Menschen andere regelrecht als Ware benutzen und ausbeuten? Diese Fragen stellte Pfarrer Gottfried Schubach in den Raum. Dem VdK wünschte der Geistliche Gottes Segen, "dass er Hilfe ist für Menschen, die Hilfe brauchen".