Vermischtes Rieden

15.03.2017

3

0 15.03.2017

Ensdorf. (sön) "Genießen Sie das Wandern, beteiligen Sie sich an unseren Veranstaltungen", schrieb im zweiten Jahr, in dem keine Internationalen Volkswandertage in Ensdorf mehr stattfinden, Vorsitzende Annemarie Dollacker den Wanderfreunden ins Stammbuch. Im Rückblick des 208 Mitglieder zählenden Vereins zeigte sie die breitgefächerten Aktivitäten der Ensdorfer Wanderfreunde auf. Zum Beispiel die Maiandacht auf dem Eggenberg mit anschließendem gemütlichen Beisammensein, die Messe für die verstorbenen Mitglieder, das letzte Helferessen in Thanheim, das Schinkenessen im Kloster-Stüberl und die Teilnahme am 40-jährigen Gründungsjubiläum des SPD-Ortsvereins.

Aktiver Verein

Ehrungen Zum Ende der Jahreshauptversammlung zeichnete Vorsitzende Annemarie Dollacker gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Wolfram Seebauer für 40-jährige Mitgliedschaft mit Urkunde und Ehrennadeln Georg Dirmeier, Maria Holler, Rosemarie Reiser, Karl Roppert, Josef Rothut und Barbara Scharl aus. Für 30 Jahre Heinrich Lobenhofer, Annemarie Dollacker, Karl-Heinz Eckert, Augustin Berschneider, Erich Lehmann und Martin Radlbeck. Für 25 Jahre wurden geehrt Erwin Geppert und Peter Treu, für 20 Jahre Michael Scharl, Doris Scharl, Erwin Diehr, Markus Dollacker und Michael Dollacker, für 15 Jahre Lisa-Marie Hohler-Singer, Anita Rost, Petra Gruber und Manuel Kugel sowie für zehn Jahre Kerstin Bauer und Josef Siml. (sön)

Die Mitglieder wanderten nach Waldhaus und machten eine Radlfahrt nach Kallmünz. Für die Organisation von Busfahrten nach Südtirol, in den Spessart, zu einer Grenzlandwanderung an der deutsch-böhmischen Grenze und nach Bodenmais mit geführter Wanderung und Besuch des Weihnachtsmarktes in Kötzting zeichnete Joachim Hantke verantwortlich. Ihm gebührte dafür Dank. Besucht hätten die Wanderfreunde, führte die Vorsitzende weiter aus, die Kirchweihen in Ensdorf und in Haselbach sowie das Freilichtspiel "Irrlichter" in Friedrichshäng. Bei der Senioren-Aktiv-Woche hätten die Wanderfreunde eine Tour von Ensdorf nach Rieden mit Einkehr beim Hirschenwirt angeboten, an der jedoch nur sechs Personen teilnahmen. Beim Gemeindescheibenschießen in Wolfsbach siegten die Schützen der Wanderfreunde. Mit 1000 Euro unterstütze der Verein im Zuge des Schulfests der Mittelschule das "Grüne Klassenzimmer". Die Mitgliedschaft im Deutschen Volkswanderverband (DVV) wurde zum 31. Dezember gekündigt und auch der Modus für Geburtstagsgratulationen sei geändert worden, gab Dollacker bekannt. Kassiererin Monika Seebauer wies einen positiven Kassenstand vor. Bei einer Nachwahl wurde Karin Franz zur Kassenprüferin benannt."Der Besuch der Versammlung zeigt, dass mit den Wanderfreunden weiter ein aktiver Verein in Ensdorf besteht", war 2. Bürgermeister Karl Roppert überzeugt. Auch Pfarrer Hermann Sturm wünschte mit "Mens sana in corpore sana" den Wanderfreunden, dass sie als lebendige Gemeinschaft im Ort weiter mitwirken.