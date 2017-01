Vermischtes Rieden

26.01.2017

0 26.01.2017

In Rieden entsteht ein behindertengerechter Angelplatz. Die Errichtung wurde bereits im Vorjahr beschlossen. Bei der Jahreshauptversammlung des Fischereivereins im Gasthaus Zum Ochsenwirt nahm das Thema einen breiten Raum ein.

Feste mit Tradition

Zahlreiche Arbeitsstunden

Vilshofen. Als ein "Novum für das Untere Vilstal, für den gesamten Landkreis und eine Einrichtung mit Alleinstellungsmerkmal" bezeichnete Vorsitzender Dieter Teich das Projekt. Er zeigte den Sachstand auf, berichtete vom Ortstermin mit der unteren Naturschutzbehörde, Antrag und Genehmigung durch das Landratsamt und dem inzwischen unterschriebenen Gestattungsvertrag durch das Wasserwirtschaftsamt. Zudem zeigte er auch die Nutzungskriterien auf. Routiniert führte Teich auch durch die weitere Versammlung, bei der verdiente Mitglieder geehrt, Auszeichnungen übergeben und neu gewählt wurde.Auf 112 Mitglieder, davon 18 passive und 15 Jungfischer, könne der Verein bei elf Neuaufnahmen bauen, hob Dieter Teich rückblickend hervor. Es gab zehn Vorstandssitzungen. Das Gremium besuchte Tagungen in Schwarzenfeld und Weiden. Teich erwähnte auch die Teilnahme am Oberpfälzer Fischereitag in Cham.Mit durchschnittlich acht Teilnehmern sei der monatliche Mitgliedertreff im Fischerhaus gut besucht, so Teich. Das Sommerfest des Fischereivereins beim Schützenheim mit Proklamation des Fischerkönigs habe Tradition. Weiter sei das Jugendzeltlager im August in Dürnsricht durchgeführt worden. Zu den für 2018 geplanten Baumaßnahmen an der Vils - der ursprüngliche Verlauf soll wieder meanderförmig hergestellt und das Ende des Altwassers mit dem neuen Flusslauf zu verbunden werden, so dass das Altwasser ein Teil des Flussverlaufes wird - sei der Fischereiverein mit am runden Tisch des Wasserwirtschaftsamts gewesen.Um die Entwicklung des Fischbestandes zu überwachen, auch um einen Überblick über den Ernährungs- und Gesundheitsstand der Fische zu bekommen, so der Vorsitzende, seien drei Hegefischen durchgeführt worden. Gewinner waren beim Anfischen (21 Teilnehmer, 25,8 kg Gesamtgewicht) Thomas Wischniowski (5020 Gramm), beim Königsfischen (23/30,4 Kilo) wurde Josef Fleischmann (5320 Gramm) Fischerkönig und Kilian Graf Jungfischerkönig, beim Abfischen (24/22,8 Kilo) gewann Josef Rödl (3170 Gramm).Gemeinsam mit 2. Bürgermeister Josef Weinfurtner zeichnete Dieter Teich die Vereinsmeister mit Geldpreisen aus. Platz 1 erreichte Thomas Wischniowski (Gesamtgesicht 10780 Gramm) vor Herbert Wischniowski (10170) und Josef Fleischmann (7950). Insgesamt seien im abgelaufenen Jahr bei Arbeitseinsätzen 1058 Stunden erbracht worden. Zwei Mal seien Arbeitseinsätze am Weiher Dürnsricht und am Fischerhaus durchgeführt worden, die Weiher in Ensdorf und Dürnsricht wurden abgefischt, Fische geschlachtet für den Verkauf.Zahlreiche Arbeitsstunden seien beim Füttern der Forellen und Karpfen geleistet worden "und mehr als 60 Helfer unterstützten den Verein beim Fischerfest. Sein Dank gelte allen für die gute Zusammenarbeit, der Marktgemeinde, Kuchenspendern und Andreas Steinbauer, "der unsere Facebook- und Internetseite erstellte und pflegt".