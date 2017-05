Bei der Wieskirche am Pfarrberg in Vilshofen laufen die Renovierungsarbeiten

Die Wieskirche wartet schon lange auf eine Renovierung, jetzt haben die Arbeiten begonnen. Das Denkmal liegt auch Abgeordnetem Reinhold Strobl am Herzen. So sehr, dass er selbst in Vilshofen vorbeischaut.

Zuschüsse sind keine Almosen. Reinhold Strobl, Bundestagsabgeordneter

Vilshofen. (sön) "Gerne bin ich vor Ort, wenn die Landesstiftung Bayern Denkmäler bezuschusst", betonte MdL Reinhold Strobl (SPD). Mit Fraktionssprecher Gerhard Schnabel und Marktgemeinderat Josef Spies (SPD) besuchte er die Wieskirche am Pfarrberg in Vilshofen.Sie steht mit der Pfarrkirche St. Michael und der Allerseelenbruderschafts-Kirche hoch über dem Ort und ist wie ein Wahrzeichen sichtbar. Die im Jahr 1751 erbaute Wieskirche ist in der Denkmal-Liste eingetragen. Sie dient als Leichenhaus. Seit Jahren stehe die Renovierung der Gemeinde eigenen Kirche auf der Agenda, so Marktgemeinderat Gerhard Schnabel. Schon vor über einem Jahr habe sich der Marktgemeinderat damit auseinandergesetzt.Die Aufträge für die Renovierung seien inzwischen vergeben und die Arbeiten hätten begonnen. Es sei höchste Zeit gewesen, fügte Marktgemeinderat Josef Spies an, "denn die Kirche stand kurz vor der Baufälligkeit". "Zuschüsse sind keine Almosen", betonte Strobl. Es sei vielmehr ein eindeutiger Verfassungsauftrag des Freistaates. Deshalb bewilligt die Bayerische Landesstiftung dem Markt Rieden zur Sanierung der Wieskapelle einen Zuschuss von 57 600 Euro.Die Kosten der Sanierung inklusive Baunebenkosten bezifferte Schnabel auf 670 000 Euro. Den Hauptanteil von rund 500 000 müssen Gemeinde und Diözese tragen. Außerdem sei mit 50 000 Euro vom Landesamt für Denkmalspflege und mit 40 000 Euro vom Bezirk zu rechnen. Die Kirchenstiftung steuere 20 000 Euro bei.Die Wieskirche gehört zum Ort und ist seit Jahrhunderten prägend. "Sie ist Teil unserer Kultur und schon deshalb erhaltenswert", betont Bürgermeister Erwin Geitner. Die Bayerische Landesstiftung verteilt Gelder für Maßnahmen der Denkmalpflege und im Sozialbereich. Hauptsächlich werden Kirchen, Klöster oder Schlösser gefördert.