30.01.2017

Wie schaut es aus in den Gewässern rund um Vilshofen? Antworten gab die Fangstatistik ebenso wie die Ergebnisse der Zucht, die Gewässerwart Herbert Wischniowski bei der Jahreshauptversammlung des Fischereivereins Rieden auflistete.

Neuwahlen Fischereiverein Rieden



Vorsitzender: Dieter Teich , Stellvertreter Josef Fleischmann



Schriftführer: Andreas Steinbauer



Gewässerwart: Herbert Wischniowski , Stellvertreter Jürgen Hausner



Fischereiaufseher: Gerald Dobler , Stellvertreter Eduard Haas



Jugendleiter: Martin Steinbauer



Kassier: Marco Fleischmann



Gerätewart: Thomas Wischniowski . (sön)

Die Besatzmaßnahmen mit Karpfen in der Vils betrugen zehn Zentner, mit Forellen ebenfalls, hinzu kam ein Zentner Schleien, im Weiher Dürnsricht dreieinhalb Zentner Karpfen k3, 1500 Karpfen k1 und zehn Zander, im Weiher Ensdorf zwei Zentner Karpfen k2, 15 Graskarpfen, fünf Zander und im Forellenweiher 3500 Regenbogenforellen, 1000 Bachforellen und 100 Saiblinge für den Verkauf.Die Ergebnisse der Fischzucht 2016 beim Abfischen, so der Gewässerwart, seien in den Weihern Ensdorf und Dürnsricht 13 Zentner Karpfen, ein Zentner Schleien und 12 Zander gewesen. Auch die Gewässerbewirtschaftung zeigte Wischniowski im Detail. Auf seine Jungfischer, die sich stark am Vereinsleben beteiligten, könne man bauen, hob Jugendleiter Andreas Söldner hervor. Am Weiher in Dürnsricht fand wieder das Jugendzeltlager statt, "bei dem insgesamt 217,8 Kilogramm Fisch gefangen wurden." Erstmals sei auch der Jungfischerkönig ermittelt worden. Kilian Graf (6700 Gramm) platzierte sich dabei vor Robin Söldner (6500) und Calvin Söldner (5700). "Zusätzliche Tafeln für die Gewässergrenzen seien aufgestellt worden", sagte Fischereiaufseher Gerald Dobler, "da diese Gastanglern häufig nicht bekannt sind". Mehrfach seien Personen ohne Kescher angetroffen worden, monierte er. Zudem gab Dobler Änderungen bei den Schonmaßen bekannt.Den durch Bürgermeister Erwin Geitner neu gestifteten Bürgermeister-Seibert-Gedächtnispokal gewann Josef Rödl. Mehrere Mitglieder wurden anschließend vom Vorsitzenden Dieter Teich gemeinsam mit 2. Bürgermeister Josef Weinfurtner ausgezeichnet: für zehn Jahre Mitgliedschaft mit Urkunde und Ehrennadel Reinhard Reindl, Andreas Teich, Patrick Hosch, Maximilian Lang und Thomas Lang. Für 25 Jahre Uli Lang, für 40 Jahre wurden Richard Söldner, Leo Pongratz und Josef Fleischmann silberne Ehrennadeln des Oberpfälzer Fischereiverbands überreich. Detailliert legte Kassier Marco Fleischmann den Kassenbericht, der positiv abschloss, vor. Die Entlastung erfolgte einstimmig."Man kann den Ressortleitern zu ihren Berichten nur gratulieren" betonte Weinfurtner. Lobend hob er die hervorragende Jugendarbeit aber auch die Errichtung des behindertengerechten Angelplatzes hervor.