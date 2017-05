Vermischtes Rieden

29.05.2017

0 29.05.2017

Zuschauerrekord bei Goaslandler-Stück Regisseur Gerhard Schnabel hatte ein Lob für seine Theatergruppe parat: "Jeder Spieler ist in seiner Rolle aufgegangen, viele tolle Ideen wurden eingebracht." Beim jüngsten Stück "Männer haben's nicht leicht" verzeichneten die Goaslandler nach Angaben ihres Spielleiters einen Zuschauerrekord. "Wir müssen aber am Ball bleiben, die Leistung der Spieler möglichst noch steigern", gab er als Devise für die Zukunft aus und zeigte mit "Mia san mia und mia san guat!" seine Suche nach einem "zündenden" nächsten Stück auf. "Ich habe mich selten so amüsiert wie beim letzten Stück der Goaslandler", lobte auch Bürgermeister Erwin Geitner. Schwierig werde es sein, dies zu toppen. (sön)

"Mia san mia und mia san guat": Sehr selbstbewusst zeigten sich die Goaslandler bei ihrer Versammlung. Der Erfolg gibt der Riedener Theatergruppe recht - die letzte Spielsaison war die beste überhaupt.

Wir stehen hinter unserer Theatergruppe. Bürgermeister Erwin Geitner

Im Gasthaus Zur Krone hat die Theatergruppe Goaslandler, eine Sparte des Heimatvereins Rieden, ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Spartenleiterin Franziska Haas freute sich, dass die Goaslandler mit dem Lustspiel "Männer haben's nicht leicht" von Regina Rösch die bestbesuchte Theatersaison seit ihrem Bestehen hatten.Neben der intensiven Vorbereitung (auch ein Probenwochenende auf Burg Trausnitz wurde abgehalten) war die Theatergruppe nach Angaben von Franziska Haas aber auch das ganze Jahr über äußerst aktiv. Besucht wurden Aufführungen der Theatergruppen Hohenfels, Oberleinsiedl. Ammerthal und Ensdorf. Die Akteure bereicherten außerdem mit einem Sketch den Seniorennachmittag in Vilshofen. Mehrere Spieler besuchten in Regensburg einen Theaterworkshop und holten sich Tipps von bekannten Theater- und Filmschauspielern. Wie in den Vorjahren unterhielten die Goaslandler beim Marktsonntag im Pfarrgarten mit einem von Elke Beer mit den Nachwuchsmusikern der Blaskapelle St. Georg musikalisch gestalteten Kasperltheater die Kinder. Franziska Haas betonte, dass auch die Geselligkeit nicht zu kurz gekommen ist und erwähnte das Grillfest mit Lagerfeuer beim Mulzer und den Besuch des Bockbierfests im Kloster Ensdorf.Als Darstellerin Kristin ihren Fabian heiratete, standen die Goaslandler Spalier. Hass erinnerte an die Ehrung der inzwischen verstorbenen ehemaligen Lehrerin Hilde Lerche. Bei örtlichen Festen war die Theatergruppe ebenfalls präsent. Einen positiven Kassenbericht legte "Finanzministerin" Franziska Bösl vor. Kassenprüfer Sabine Riepl und Gerhard Schnabel bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung."Wir steht hinter unserer Theatergruppe", sagte Bürgermeister Erwin Geitner. Dass die Goaslandler ein Aushängeschild der Marktgemeinde seien und "immer besser werden", bestätigte stellvertretender Heimatvereins-Vorsitzender Werner Meiler.