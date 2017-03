Vermischtes Rieden

"Sind die Sitten so verwildert, ein CSUler mit Frauke Petry abgebildet": Das Versmaß ruckelte zwar ein bisschen, aber das tat der Gaudi keinen Abbruch: Es gab wieder einige markige Sprüch' beim Bockbierfest am Samstag in Rieden. Und natürlich bekam vor allem die Politik ihr Fett weg.

(sön) Beim Bärenwirt stießen Erhard Richthammer und 2. Bürgermeister Josef Weinfurtner mit Bürgermeister Erwin Geitner "auf an pfundigen Bockbierabend" an. Das Alt-Nei-Riedner Dorfgebläse marschierte dazu auf und zog mit volkstümlichen Ohrwürmern vom Leder. Der Richthammer Erhard "als Kapellmeister von diesem Haufen, dessen Stärke ausnahmslos liegt im Saufen," ging auf die Sünden seiner Mannen ein. Da bekamen der Pilhofer Ernst, der Zapf Richard und der Jüngste, der Zapf Sebastian, einiges zu hören.Danach spielte der Köppl Michl auf, und die Brotzeiten aus der Bärenwirtsküche, von Bratwürsteln in Zwiebelbiersoße bis zum Schweinshaxen und Zweierlei vom Schwein, waren eine gute Unterlage zum süffigen Doppelbock. Dann der zweite Auftritt der urigen Musikanten: Erhard Richthammer ging auf die Gemeindepolitik ein, wusste, "dass im Riedener Rat gar landen Schwarze, Rote, Freie und ich glaube sogar AfD-Sympathisanten". Er klagte: "Sind die Sitten so verwildert, ein CSUler mit Frauke Petry abgebildet. Was soll der Scheiß? Facebook lief auch schon heiß." Ein Thema im Marktgemeinderat ist der Bad-Umbau. Hierbei spreche man gar von drei Millionen, "kann sich so ein Umbau lohnen?".Dem Marktrat wünschte Richthammer dazu jedenfalls "eine glückliche Hand und Entscheidungen mit Verstand". Auch hatte er einige Vorschläge zur Fremdfinanzierung parat, denn zeitgleich riskiere man, Feuerwehrhaus und Kindergarten mitzufinanzieren. Und in die Zukunft blickend orakelte er: "Die Schulden könnten werden zäh wie Kleister - Geitner werd' nicht zum Schulden-Bürgermeister!" Zum Bau der Kita sei zu sagen: "Für Kindergarten und für Krippe finanziert die Diözese das Gerippe. Doch bei all den Zwängen bleibt an der Gemeinde ein Batzen hängen." Im Standort ab der Thanheimer Straße sehe er ein Problem "für den, der mit seinem Sprössling zu Fuß muss geh'n". Und was werde aus Kindergarten eins, dem Alten? Könne man ihn noch erhalten? Lohne sich gar ein Umbau zum Seniorenheim?Für das Feuerwehrhaus tue sich eine neue Baustelle auf, wusste der Erhard weiter. Hier könne man mit Selbstbeteiligung am Bau der Gemeinde unter die Arme greifen. Dazu reimte er: "Und ist die Stimmung der Wehr auch manchmal mau, Färber und Geitner stiften Bier und Brotzeit am Bau". Dann nahm er noch das neue, hochmoderne Haus der Raiffeisenbank ins Visier: "Momentan ist da der Rubenbauer dran - Lager- und Hoftnerhaus sind Geschichte." Noch vieles mehr wusste Richthammer - vom Baugebiet Ledereracker bis zum Hundedreck. Danach spielte Michl Köppl wieder auf, und bei einer Tombola gab es viel zu gewinnen.