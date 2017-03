Vermischtes Rieden

29.03.2017

11

0 29.03.201711

Wolfsbach. (sön) "Ozapft is!", verkündete Bürgermeister Markus Dollacker beim Bockbierabend im Gasthaus Zum Schützenheim. Mit zwei Schlägen "und ohne an Spruz" hatte er das erste Fass Asam-Bock angestochen.

Mit Wirtin Andrea Schmid, Bierprinzessin Lisa I. und Braumeister Thomas Kolb stieß er auf einen feucht-fröhlichen Abend an. Dafür sorgte auch "Krach und Fürchterlich", die Haus- und Hofkapelle des Pirkenseer Heimat- und Trachtenvereins. Mit "Ein Prosit der Gemütlichkeit" stimmten sie auf den Abend ein und legten mit dem "Lied vom Rudern" und dem "Hammerstiel" so richtig los. Braumeister Thomas Kolb gab interessante Einblicke in die Besonderheit des Asam-Bocks und seiner Herstellungsart, nannte das edle Getränk "nachtdunkel, malzig-aromatisch, leicht fruchtig und mit einer feinen Hopfennote." Bei einem Bock-Quiz der Brauerei Kloster Weltenburg waren bierige Preise zu gewinnen.Den ersten Preis, einen Kasten Doppelbock, konnte Bierprinzessin Lisa I. an Michael Eichenseer aus Wolfsbach übergeben. Die Gäste ließen sich Brotzeitplatten, saure Bratwürste oder Krustenbraten als Unterlage schmecken. "Krach und Fürchterlich" spielte weiter zünftig auf und der Pirkenseer Dorfpoet Andi Leitl hatte noch deftige Witze und auch Trinksprüche auf Lager.