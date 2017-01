Vermischtes Rieden

01.01.2017

5

0 01.01.2017

Neujahrstag, 10.35 Uhr: Gewaltige Donnerschläge hallen durch das Vilstal.

Böllerschießen ein alter Brauch Das Böllerschießen hat in Rieden ein lange Tradition, wie aus Unterlagen im Pfarrarchiv nachzuweisen ist. Dort wird berichtet, dass beim Böllern bei einer Hochzeit der Bräutigam schwer verletzt wurde.



Auch die Haberland-Chronik enthält Hinweise. In ihr steht: "1824 den 16. Februar wurde in unserem Markte das 15jährige Jubiläum unseres allergnädigsten Königs Maximilian Joseph mit größtem Pomp gefeiert. Vor Tagesanbruch machte das Landwehrbataillon Musik den Tagrebell, während dem auf dem Schlossberg die Pöller gelöst wurden." Einige Seiten weiter heißt es zur Einführung des Pfarrer Colestin Reutter in Rieden mit feierlichem Festzug von Vilswörth herauf: "Als sich der schöne Wagen unseren Marktgrenzen näherte, so wurde mit dem auf dem Schlossberg ausgerichteten Böllern das Signal gegeben, worauf sich eine Menge Volk auf dem Platze versammelte."



In einem weiteren Abschnitt ist zu lesen: "Am 25. August wurden das Geburts- und Stammesfest sowie das 700jährige Jubiläum der Wittelsbacher Regenten begangen. Am Vorabend (24.) Böllerschießen, Zapfenstreich. Am 25. Früh Böllerschießen ..." (sön)

Die Böllerschützen des Riedener Heimatvereins schossen von der Schlossbergkapelle aus das neue Jahr an. Mit langsamem Reihenfeuer, Dubletten und Salven, die sie vom Burgberg aus Richtung Friedhof wiederholten, trieben sie die Letzten nach durchfeierter Silvesternacht aus den Federn. So böllerte die 2010 gegründete Gruppe des Riedener Heimatvereins heuer zum siebten Mal das neue Jahr an.Die derzeit elf Böllerschützen (durchaus nicht nur Männer) schießen aber auch bei anderen Gelegenheiten - bei angenehmeren Temperaturen in Dirndl und Tracht -, etwa beim Vilstalfest-Einzug und am Marktsonntag, nehmen zudem an Böllerschützentreffen teil. Sie können auch zu bestimmten Festen, Feiern und Jubiläen gebucht werden.