Vermischtes Rieden

19.03.2017

5

0 19.03.2017

Der VdK wird 70 Sein 70-jähriges Bestehen feiert der VdK-Ortsverband Rieden am Samstag, 22. April, im Festzelt beim Hirschenwirt.



Bürgermeister Florian Geitner betonte, "die Übernahme der Schirmherrschaft zur 70-Jahrfeier des VdK-Ortsverbands ist mir eine große Ehre".



Bei der Jahreshauptversammlung stellte Vorsitzender Josef Niebler den Ablauf der Feier am 22. April vor. Sie beginnt mit einer Andacht in der St.-Georgs-Kirche.



Alle Ortsverbandsmitglieder erhalten für den anschließenden weltlichen Teil Verzehr-Bons. Deshalb bat sie der Vorsitzende, ihm ihre Teilnahme bis Montag, 20. März, unter 09624/1095 zu melden. (sön)

(sön) Nach 35 Neuaufnahmen hat der VdK-Ortsverband derzeit 371 Mitglieder: Darauf machte Vorsitzender Josef Niebler bei der Jahreshauptversammlung aufmerksam. Sein Rückblick reichte von Kaffeekränzchen zu Themen wie Schwerbehindertenrecht und Rente über einen Vortrag "Alptraum Einbruch" in Wolfsbach bis zum Fahrfertigkeitstraining für Senioren und einer Tagesfahrt nach Rain am Lech.

Bestes Sammelergebnis

Barrierefreiheit im Blick

Bei der VdK-Aktion "Helft Wunden heilen" sei heuer das beste Sammelergebnis im Kreisverband erzielt worden, bilanzierte Niebler. Frauenbeauftragte Elfriede Multerer verwies auf Geburtstagsbesuche und die Vorbereitung verschiedener Aktionen von Altenheim-Besuchen bis zur Weihnachtsfeier. Seniorenbeauftragte Marga Kraus lud zu einem Vortrag zum Pflegestärkungsgesetz mit Thomas Göldner, Pflegeberater der AOK, (Montag, 20. März) ins Pfarrheim ein. Kassier Josef Popp präsentierte positive Finanzen."Wir gehen mit Riesenschritten auf eine alternde Gesellschaft zu", betonte Kreisverbandsvorsitzende Marianne Kies-Baldasty. Es gebe Menschen, "um die wir uns kümmern müssen". Hochkonjunktur und unwahrscheinlicher Reichtum stünden Armut im Alter gegenüber.Kies-Baldasty sagte: "Etwas stimmt nicht in unserem Land - in Bayern" und verwies auf 265 000 sozialrechtliche Beratungen durch den VdK, 54 000 Anträge, 19 000 Widersprüche und 5300 Klagen "die alle gewonnen wurden". Wichtig sei deshalb der Sozialrechtsschutz des VdK: "Wir verhelfen unseren Mitgliedern zu ihrem Recht, was sich in Euro und Cent auszahlt."Barrierefreiheit habe Ministerpräsident Horst Seehofer bis 2024 versprochen, sagte Kies-Baldasty - "und wir werden ihn beim Wort nehmen, denn wir sind Partner für Menschen mit Behinderung". Bürgermeister Erwin Geitner merkte an, zu diesem Thema habe er bereits mit Josef Niebler Kontakt aufgenommen.