Vermischtes Rieden

27.01.2017

27.01.2017

Bei der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rieden zeigte Kommandant Rainer Salbeck auf, dass die Wehr 46 aktive Mitglieder, darunter eine junge Frau und vier Männer unter 18 Jahren zähle. Sie könne auch auf 16 Atemschutzgeräteträger und 13 Sanitäter bauen. Bei den 54 Einsätzen 2016 habe es sich um neun Brände, 33 technische Hilfeleistungen, neun Brandmeldeanlagen-Alarme und drei Einsatzübungen gehandelt. Beim Musikfestival G.O.N.D in Kreuth sei die Feuerwehr Rieden zusammen mit den Vilshofener Kollegen für den Brandschutz, die Einsatzleitung, die Verkehrs- und Parkplatzregelung zuständig gewesen.

Laut Salbeck wurde das Einsatzfahrzeug SW-Kat in Rieden stationiert. Da dessen Besetzung mit drei Mann etwas eingeschränkt sei, wurde mit Unterstützung des Vereins ein Mannschaftstransportwagen bestellt, der Anfang März zur Verfügung stehen soll. Zur Ausbildung führte der Kommandant aus: An der staatlichen Feuerwehrschule in Regensburg hätten ein Aktiver den Lehrgang zum Brandschutzbeauftragten, einer zum Ausbilder für Maschinisten und zwei zum Gruppenführer absolviert.Die Leistungsprüfung Gruppe im Hilfeleistungseinsatz, so Salbeck, legten zusammen mit der Wehr Vilshofen elf Mitglieder mit Erfolg ab. Zudem seien 60 Übungen abgehalten worden, es gab aber auch freiwillige Leistungen wie etwa die Aufstellung des Christbaums. Dass am 5. Mai in Rieden der Florianstag stattfinde, hob Salbeck besonders hervor.In seinem Bericht wies Jugendwart Stefan Scharl darauf hin, dass durch den Übertritt von drei 18-jährigen Feuerwehranwärtern die Jugendgruppe bei einem Neuzugang derzeit sechs Mitglieder zähle. Ferner berichtete er von der Beteiligung an Funk- und Einsatzübungen, wöchentlichen Übungs- und Gruppenstunden aber auch der Teilnahme an örtlichen Kirchen- und Festzügen sowie Vereinsveranstaltungen. Beim Wissenstest Brennen und Löschen habe ein Anwärter Stufe 1 abgelegt, jeweils zwei die Stufen 2, 3 und 4.Im Anschluss wurden Marcel Malotta, Daniel Hofmeister und Kilian Graf zu Feuerwehrmännern, Jonas Meier, Phillip Haas, Simon Hofmeister und Johannes Höfler zu Oberfeuerwehrmännern, Stefanie Igl zur Hauptfeuerwehrfrau, Daniel Kölbl, Robert Fleischmann, Daniel Malotta zu Hauptfeuerwehrmännern und Tobias Haas zum Hauptlöschmeister befördert.Bürgermeister Erwin Geitner und Altbürgermeister Gotthard Färber, der versprach die Helfer beim Neubau des Feuerwehrhauses mit Brotzeiten zu unterstützen, gratulierten den Beförderten. "Eine beachtliche Bilanz war den Berichten zu entnehmen", meinte Kreisbrandrat Fredi Weiß, der auch das Thema Rauchwarnmelder herausstellte, das heuer für jeden Haushalt von Bedeutung sei. Seine besten Wünsche galten der Wehr zum Neubau des Gerätehauses.