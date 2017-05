Vermischtes Rieden

23.05.2017

(sön) 46 Jahre nach dem Ende ihrer Bundeswehrzeit trafen sich die ehemaligen Soldaten des Panzerbataillons 104 im Riedener Rathaus. Sie hatten in der Leopoldkaserne in Amberg von Januar 1970 bis Juni 1971 ihren Wehrdienst geleistet. Gotthard Färber weckte Erinnerungen an Besuche in der Riedener Kongo-Bar. Ein Rundgang führte die Gruppe über Kreuth. Hier besichtige sie das ostbayerische Pferdesport- und Turnierzentrum.

Danach ging es zur Leopoldkaserne, wo sie Riedens Ortsheimatpfleger Hubert Haas durch eine militärhistorische Ausstellung führte. "Am Panzerabstellplatz sind Erinnerungen hochgekommen", erklärte Helmut Mertz, der das Wiedersehen organisiert hatte. Im Gasthof Zum Bärenwirt klang das Treffen der Ehemaligen. Zwei urige Musiker waren musikalischer Höhepunkt des Tages.