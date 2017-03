Vermischtes Rieden

29.03.2017

(sön) Schultaschen gefüllt mit Federmäppchen, Mal- und Bleistiften, Blöcken und Heften gehen von Rieden aus nach Gambia: Schüler und Eltern der Grundschule folgten einem Spendenaufruf von Socialis for the Gambia. Der Verein, der 1999 gegründet wurde und von der Ambergerin Karin Neumüller in der Region vertreten wird, ermöglicht über 600 Sprösslingen aus armen, kinderreichen Familien des kleinen westafrikanischen Lands eine Schulausbildung. Da der Verein im Mai einen Container mit Nähmaschinen nach Gambia schickt und in diesem noch reichlich Platz ist, hatte Neumüller die Eltern der Riedener Schüler um Unterstützung gebeten. Viele folgten dem Aufruf. Neben Schulsachen spendeten sie auch Spielsachen und Sommerkleidung.