Vermischtes Rieden

02.03.2017

02.03.2017

Ensdorf. (sön) Helle Aufregung herrschte bei den knapp 30 Mädchen und Buben von St. Jakob: Sie sollten an einem Erste-Hilfe-Kurs im Fürstensaal teilnehmen. Organisiert hatte dies der Elternbeirat des Kindergartens. Maria Gleixner, seit Jahren bei der Bereitschaft des BRK Schwandorf tätig, war mit zwei kleinen Helfern gekommen, die die Kinder Charlotte und Bruno tauften. Sie führte die Vier- bis Sechsjährigen kindgerecht in die Materie ein.

Auf Nachfrage erfuhr sie von den Kindern, dass schon mehrere "Unfallerfahrung" hatten, hingefallen und das Knie aufgeschürft, sich in den Finger geschnitten und "bei ganz großen Schmerzen" vom Arzt gar eine "Schlafspritze" bekommen hatten. Viele kannten auch schon die Notrufnummer 112.Dann ging es ans Eingemachte: Maria Gleixner demonstrierte, wie man einen Kopfverband anlegt. Jedes Kind bekam ein Verbands-Übungsset, mit dem sich alle gegenseitig verarzteten. Spannend war auch die dünne Wärmefolie, die in jedem Auto-Verbandskasten sein sollte: Zum Wärmen sollte die Silberfarbe zum Verletzten und die Goldfarbe nach außen zeigen. Dies wurde gleich "am lebenden Objekt" demonstriert, ein Junge fachgerecht in die Decke eingepackt. Zum Abschluss bekamen alle Kinder eine Helfer-Urkunde.