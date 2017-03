Vermischtes Rieden

02.03.2017

02.03.2017

Wie können die Generationen wieder mehr zueinander finden? Diese Frage stellte sich kürzlich am Rande der Verleihung der "Sterne des Sports" in Berlin. Der 1. FC Rieden sucht nun nach Antworten.

Einfach lustig sein

Aus dem Schneckenhaus

Ein erstes Fazit Juniorvorsitzender Robert Damme als weiterer Anschieber bei diesem Projekt meinte, diese erste Veranstaltung sollte auch dazu dienen, das Vorhaben weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Zusammenfassend wurde festgehalten, dass regelmäßige Treffen stattfinden sollten, bei denen diese Interessen gezielt abgefragt werden sollen, um dann wachsen zu können. Der nächste Generationentreff wird rechtzeitig angekündigt.

Dazu hatte der Verein die Zielgruppen zu einer öffentlichen Diskussionsrunde ins Café Abseits eingeladen. Zahlreiche ältere und auch jüngere Interessenten waren gekommen und diskutierten die vorgestellten Ansätze eifrig mit.Gotthard Färber als einer der Mitinitiatoren stellte das Treffen auch unter seinen Leitspruch: "Alt + Jung = Erfolg." Er machte eine Lücke zwischen den Generationen aus. Bisher würden nur bestimmte Altersschichten zu Gesprächen zusammenkommen, in denen sie sich über die spezifischen Themen austauschen. Färber stellte die Behauptung in den Raum, dass sich immer mehr Menschen nicht trauten, einfach nur mal lustig zu sein.Färber wünscht sich, dass die Generationen wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen - zum Beispiel bei regelmäßigen Treffen in wechselnden Wirtschaften, bei denen dann gemeinsam musiziert, Anekdoten aus der Vergangenheit erzählt, gespielt, getanzt oder Witze erzählt werden könnten. Auch Veranstaltungen, zu denen externe Gäste eingeladen werden, könne er sich vorstellen. Er machte aber auch sehr deutlich, dass keiner Institution und keinem Verein in der Marktgemeinde etwas von ihren Programmen weggenommen werden soll.Wenn es nach Färber geht, sollte alles nur ein wenig lockerer genommen werden: Es fehle oft der letzte Funke an Fröhlichkeit, Humor und Leichtigkeit. Hier sollte man gemeinsam neue Wege beschreiten. Wie diese aussehen könnten - und wie die Menschen aus ihren Schneckenhäusern herausgeholt werden könnten - vor allem darüber sollte geredet werden. Aus den folgenden Wortmeldungen klang durchaus ein Bedarf an solchen generationsübergreifenden Treffen heraus. Als Anregung aufgegriffen wurde, dass die Jüngeren durchaus traditionelle Kartenspiele wie Schafkopf, altes Liedgut oder auch Stricken lernen würden. Gerade aus den Reihen der älteren Diskussions-Teilnehmer kam die Feststellung, dass sie nicht mehr umhin kommen, sich mit moderner Technik zu befassen. Gerade die, die keine Kinder oder Enkel haben, müssten sich auf eigene Beine stellen und sich mit den neuen Medien befassen.