Vermischtes Rieden

09.03.2017

5

0 09.03.2017

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr im Gasthaus Zum Ochsenwirt berichtete Kommandant Rudi Beck von insgesamt 32 Einsätzen, die sich in 14 technische Hilfeleistungen, sieben Brände, sieben Fehlalarmierungen und zwei Sicherheitswachen gliederten. Ein Höhepunkt war aber ganz was anderes.

Funk und Atemschutz

Einsatz und Engagement

Von insgesamt eingesetzten 526 Feuerwehrdienstleistenden wurden 2785 Gesamteinsatzstunden erbracht. Kommandant Rudi Beck

Vilshofen. (sön) 526 Feuerwehrdienstleistende der Vilshofener Wehr erbrachten 2785 Gesamteinsatzstunden. Dabei seien 322 Feuerwehrdienstleistende 1997 Stunden im Einsatz gewesen. Bei zwei sonstige Hilfstätigkeiten, Sicherheitswachen, Straßensperren und Platzeinweisungen beim Open Air G.O.N.D. waren 46 Feuerwehrdienstleistende 1483 Stunden eingesetzt. Kommandant Beck erinnerte auch an den Brand einer Holzlege in Rieden, eines Dachstuhls in Schmidmühlen, an Zimmerbrände in Vilshofen, Höchensee und Gattershof, einen Container in Flammen in Rieden sowie mehrmalige Ölspurbeseitigungen auf Fahrbahnen.Geprobt wurde bei zwölf Funk- und mehreren THL-Übungen sowie im Atemschutz. Zudem habe Thorsten Fleischmann den Lehrgang Atemschutzgerätewart und Thomas Appel den als Gruppenführer absolviert. Teilgenommen habe die Vilshofener Wehr an der Brandschutzübung in Emhof und der Atemschutzprobe mit der Riedener Wehr in der ehemaligen Gastwirtschaft Peng in Vilshofen. Hier gelte sein Dank Besitzer Herbert Scharl. Eine "Top-Sache" nannte Beck das Fahrertraining am Campingplatz in Kreuth, wofür er der Familie Schmidt für die kostenlose Überlassung des Geländes dankte. Gemeinsam mit der Riedener Wehr sei die Leistungsprüfung Technische Hilfeleistung abgelegt worden.Die Ausbildung am Digitalfunk sei ebenso wie ein Erste-Hilfe-Kurs organisiert worden. Zudem wurde im Kindergarten Rieden und in der Mittelschule Ensdorf eine Fahrzeug- und Gerätevorstellung gemeinsam mit anderen Wehren organisiert. Insgesamt habe dies von 158 Feuerwehrdienstleistenden weitere 788 Einsatzstunden erfordert, "so dass von insgesamt eingesetzten 526 Feuerwehrlern 2785 Gesamteinsatzstunden erbracht wurden."Von der Jugendfeuerwehr berichtete Jugendwart Andreas Preischl, dass für die sieben Jugendlichen (fünf Mädchen, zwei Jungen) 19 Übungen im Zwei-Wochen-Rhythmus immer freitags stattfanden. Zusammen mit den Riedener Kollegen hätten sie den Wissenstest abgelegt und mit weiteren Wehren am Feuerwehrtag an der Mittelschule Ensdorf teilgenommen. Die Weihnachtsfeier mit Pizzaessen gehöre zum Jahresablauf. Bei einer Werbetour für die Jugendfeuerwehr, so Preischl, seien 45 "mögliche Kandidaten" angesprochen worden.Nach der Verabschiedung des 3. Jugendwarts Jürgen Piller wurde Ronald Weiß vorgeschlagen, der jedoch noch von den Jugendlichen gewählt werden muss. "Die Berichte zeigen viel Einsatz und Engagement auf", sagte Kreisbrandrat Fredi Weiß auch im Namen von Kreisbrandinspektor Hubert Blödt und betonte: "Ihr seid 365 Tage im Jahr zu jeder Tageszeit wenn der Alarm läuft einsatzbereit. Was ihr als Feuerwehrler leistet ist alternativlos". Auch er lobte das Fahrertraining in Kreuth.