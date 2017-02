Vermischtes Rieden

21.02.2017

Wolfsbach. Der Bär war los bei dem von Feuerwehr, Schützengesellschaft und Kirwapaaren am Samstag organisierten Faschingsball im Schützenheim. Indianersquaws, Pinguine, Polizistinnen und ein blau-weißer Wuschelriese tummelten sich im Saal. Der Fonse spielte zünftig auf, sang "Du hast mich tausend Mal belogen." Und als er "Mendocino" und "Atemlos" anstimmte, füllte sich die Tanzfläche und die vielen Maschkerer kamen in Fahrt.

Dann ein Tusch: Als Überraschungsgäste reisten aus Rieden das Kinderprinzenpaar Leon I. und Anna I. mit Jugendgarde an. "Schön ist es einmal Prinzenpaar zu sein" verkündeten die kleinen Hoheiten und begeisterten mit ihrem Prinzenwalzer. Mit dem "Rehragout" spielte der Fonse weiter zum Tanz auf, ließ es auch mit Bayrischen und Drehern so richtig krachen.Und wieder ein Tusch: Vizepräsidentin Ute Liebl von der Narrhalla Rot-Gelb Amberg kündigte Prinz Christian II. und Oberhofmarschallin Iska Rausch von Traubenberg mit Gefolge sowie die fesche Prinzengarde an, die zum Narrhalla-Marsch einliefen. Gardemarsch hieß es dann, die Beine der Mädels wirbelten über die knappe Tanzfläche. Den Beifall hatten sich die Mädels redlich verdient. Orden gab es zudem noch aus den Händen der Tollitäten. Bei ihrem Showtanz unter dem Motto "Dance Movies" zogen die Gardemädchen zu fetzigen Hits alle Register. Manch vom wilden Tanz Erschöpfter entfloh nun an die Bar. Oder er wich in die Gaststätte aus, um sich zu stärken und für einen weiteren Höhepunkt, der großen Maskenprämierung, gewappnet zu sein.