Vermischtes Rieden

05.01.2017

05.01.2017

Allen Unkenrufen zum Trotz: Nein, das ist kein schlechtes Omen. Für die Narrhalla Rot-Weiß-Gold beginnt die Saison am Freitag, 13. Januar.

Eifriger Nachwuchs

Proben seit Frühjahr

Kinder übernehmen

Das große Finale

Kontakt Wer die Kinder-, Jugend- oder die Prinzengarde der Narrhalla Rot-Weiß-Gold für eine Veranstaltung buchen möchte, kann sich an Präsident Daniel Kellner (09474/95 12 02, vorstand@narrhalla-rieden.de) wenden.

Auf eine lange Tradition kann der Fasching in Rieden zurückblicken. Bereits im Jahr 1954 übernahmen in der närrischen Zeit Prinz Georg I. und Prinzessin Anneliese I. in Rieden das Zepter. Natürlich bewegte sich auch ein Faschingszug durch die Gassen des Dorfes. Seit Gründung der Narrhalla Rot-Weiß-Gold Rieden am 8. Juli 1979 stand Hans-Joachim Ernst als Präsident an der Spitze. Erst 2013 gab er das Amt an Daniel Kellner ab.Legendär sind seit der Narrhalla-Gründung die Bälle der Faschingsgesellschaft mit Auftritten der Prinzengarde mit ihren Parade- und Showtänzen. Weit über den Landkreis hinaus bekannt ist auch der alljährliche Riedener Gaudiwurm am Faschingssonntag. Voller Elan hat die Narrhalla Rot-Weiß-Gold auch wieder die Saison 2017 ins Visier genommen. So trainiert die Kindergarde seit Monaten wöchentlich im Sportheim in Vilshofen einen neuen Showtanz. Die 14 Gardemädchen werden von Melanie Kellner und Stefanie Richthammer ausgebildet.Seit April arbeitet bereits die Jugendgarde wöchentlich einmal im Sportheim in Rieden an ihrem Paradetanz. Die zwölf Mädchen werden von Kathleen Völkel und Angelika Graf ausgebildet. Die Prinzengarde trainiert ebenfalls seit April im Sportheim in Vilshofen, ihr Programm umfasst einen Garde- und einen Showtanz. Die elf jungen Frauen dieser Truppe werden von Kommandeuse Melanie Rubenbauer und Christine Fleischmann trainiert.Sie alle freuen sich bereits auf die Inthronisation von Prinz Marco I. und Prinzessin Julia I. sowie dem Kinderprinzenpaar Prinz Leon I. und Prinzessin Anna I. und laden dazu für Freitag, 13. Januar, in den Landgasthof Zum Bärenwirt ein. Einlass ab 18.30 Uhr. Auftreten werden die Kinder-, Jugend- und Prinzengarde. DJ Bastian legt alte und neue Stimmungsmusik auf. Der Eintritt kostet drei Euro, Gäste unter 16 Jahren sind frei.Am Samstag, 11. Februar, laden die Narrhallesen zu einem Kinderfasching im Schützenheim an der Vilshofener Straße ein. Parkmöglichkeiten bestehen auf den Stellflächen am Freibad ausreichend. Einlass ist ab 13.30 Uhr, Beginn um 14 Uhr, Ende 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Masken sind erwünscht. Für die Tanzhits sorgt DJ Bernhard. Es treten die Kinder- und die Jugendgarde auf.Ebenfalls am Samstag, 11. Februar, lädt Rot-Weiß-Gold zum großen Narrhalla-Ball ins Schützenheim ein. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn gegen 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro und natürlich sind Masken erwünscht. Für die richtigen Töne sorgt die Band "Effie und Konsorten". Es treten die Jugendgarde mit ihrem Paradetanz und die Prinzengarde mit ihrem Garde- und Showtanz auf. Der Riedener Faschingszug findet - wie gewohnt - am Faschingssonntag, 26. Februar, statt. Anmeldungen zur Teilnahme sind ab sofort per Mail (faschingszug@narrhalla-rieden.de) oder bei Sven Ränker (0151/17 22 88 85) möglich. Am Faschingsdienstag, 28. Februar, lädt die Narrhalla zum Kehraus mit Prinzenbegräbnis ins Schützenheim ein.