18.01.2017

Einen Blick auf 2016 hat die Feuerwehr Thanheim bei ihrer Generalversammlung geworfen. 160 Mitglieder zählt die Wehr - das sind 64 Prozent der Bevölkerung von Thanheim.

Frühschoppen und Kirwa

Einziger Einsatz entpuppt sich als Fehlalarm "35 Aktive, darunter drei Damen, leisten derzeit Dienst bei der Thanheimer Feuerwehr, zwei Kameraden wurden aus der Jugendfeuerwehr übernommen", berichtete Kommandant Bernhard Metschl bei der Dienstversammlung. Nur einmal sei die Wehr im vergangenen Jahr zu einem Einsatz gerufen worden. Der Wiesenbrand in Dornberg entpuppte sich jedoch als Fehlalarm. Metschl informierte über die monatlichen Übungen zu Anleitern, Knoten und Stichen, Löschaufbau, technischer Hilfeleistung und Digitalfunk-Einweisung.



An einer Großübung zur Brandschutzwoche in Hirschwald hatten die Aktiven ebenfalls teilgenommen. Das Szenario sah den Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens vor. Außerdem mussten die Teilnehmer vermisste Personen suchen und retten. Neu angeschafft wurden im vergangenen Jahr Feuerwehrhelme, Handschuhe, Leinen, Gurte und Notfallhammer. "Auf fünf Jugendliche, drei Mädchen und zwei Jungen, kann derzeit die Jugendfeuerwehr bauen", berichtete Jugendwart Michael Rothut III. Drei Mitglieder sind in die aktive Wehr gewechselt. Mehrere Jungfeuerwehrler legten den Wissenstest "Brennen und Löschen" in Ensdorf und die Deutsche Jugendspange in Sulzbach-Rosenberg ab. Am 1. März hatte im Bereich Thanheim die erste Funkübung mit der BRK-Bereitschaft Schwandorf stattgefunden. "Die Feuerwehr ist auf dem aktuellen Stand, vor allem bei der persönlichen Schutzausrüstung", sagte Ensdorfs Bürgermeister Markus Dollacker. Er zeigte sich überzeugt, dass die Aktiven sicher ihre Aufgaben bewältigen können. Er dankte ihnen für die Zeit, die sie für Übungen und Einsätze opfern. Ein Lob hatte er für Gerätewart Andreas Schoppe parat. Er sorge dafür, "dass die Investitionen der Gemeinde immer in Ordnung sind".



Pater Hermann Sturm lobte das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehr. Er betonte, dass der Erlös des Benefizkonzerts der Renovierung der Pfarrkirche diene, die am 8. Oktober und damit am Tag genau 300 Jahre nach der Einweihung geweiht werden soll. Der in Nürnberg in der Pfarrei "Zu den hl. Schutzengeln" tätige Pater Andreas Kroworsch erinnerte an den hervorragenden Eindruck, den die Wehr Thanheim bei den Gläubigen seiner Pfarrer hinterlassen habe, "als sie mir, ihrem langjährigen Mitglied und Maschinisten, zum 60. Geburtstag gratulierte". (sön)

Thanheim. (sön) Vorsitzender Joachim Hantke, der seit 25 Jahren an der Spitze des Feuerwehrvereins steht, bezeichnete 2016 als "staades Jahr ohne besondere Vorkommnisse". Die Feuerwehr habe sowohl an der 40-Jahr-Feier der Ensdorfer SPD als auch am Florianstag in Wolfsbach teilgenommen. Zum achten Mal hatte die Thanheimer Jugendfeuerwehr mit den Kirwapaaren die Seuloher Kirchweih ausgerichtet.Hantke erinnerte weiter an den Frühschoppen mit der Neukirchner Blasmusik im Juni und an die Thanheimer Kirchweih. Als Ferienaktion bot die Wehr eine von Christian und Gerhard Reindl geleitete Walderlebniswanderung an, daran nahmen 30 Kinder teil.Der Vorsitzende wies die Mitglieder auf die Möglichkeit hin, Urlaub im Feuerwehrheim in Bayerisch Gmain zu machen. Die Anmeldung müsse über den Kommandanten erfolgen. Kassier Wolfgang Reichert legte einen positiven Kassenstand vor. Revisor Philipp Donhauser bescheinigte ihm eine hervorragende Führung der Finanzen. Ausführlich informierte Hantke über das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Veitshöchheim. Dieses spielt am Donnerstag, 22. Juni, in Ensdorf. Der Vorsitzende sprach davon, dass dies unter der Federführung der Feuerwehr Thanheim stattfinden werde."Wir liegen mit dem Sponsoring, das die Kosten im Vorfeld abdecken soll, gut im Rennen", erklärte der Vorsitzende. Seinen Ausführungen nach sind beim Adventsmarkt und für Weihnachten bereits an die 100 Karten verkauft worden. Die Tickets kosten zwölf Euro. "Für Pfarrer Sturm sind das etwa 1200 Euro zur Renovierung der Pfarrkirche St. Jakobus", so Hantke. Er bat die Mitglieder um Unterstützung beim Aufbau der Bühne mit drei Ebenen für die 60 Musiker. Wunsch wäre, dass 500 Besucher zum Konzert kommen. "Schöner wäre es jedoch noch, wenn es mehr würden", sagte er.