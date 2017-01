Vermischtes Rieden

25.01.2017

2

0 25.01.2017

Zuerst gedachte die Feuerwehr Rieden bei einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt ihrer Verstorbenen. Bei der anschließenden Jahreshauptversammlung im Gasthof Zur Krone stand neben einem Rückblick die Ehrung langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt.

Vorsitzender Herbert Scharl berichtete, die Wehr könne auf 336 Mitglieder, davon 34 Frauen, bauen. "Sorgen macht mir die geringe Zahl jugendlicher Feuerwehranwärter", gestand er. Außergewöhnliche Ausgaben wie die eines Hubwagens für das neue Einsatzfahrzeug, eines gebrauchten WC-Wagens und dessen Reparatur, ein Zuschuss an die Gemeinde zum Kauf einer Wärmebildkamera sowie die Anschaffung von Ärmelabzeichen hätten ein großes Loch in die Vereinskasse gerissen.Trotz gut gelaufener Feste konnte so ein Minus nicht verhindert werden. Zudem habe der Verein einen Mannschaftstransportwagen, einen VW-Bus, bestellt. Bis auf eine staatlichen Förderung in Höhe von 13 000 Euro müsse der Verein die kompletten Kosten dafür tragen. Zum achten Mal übernahm die Wehr die Bewirtung beim Habsberggang und stellte den WC-Wagen. Scharl erinnerte an weitere eigene Aktivitäten vom Sommerfest bis zur Kirchweih in Siegenhofen sowie die Teilnahme an Veranstaltungen vom Florianstag in Wolfsbach bis zum Fronleichnamszug.Gemeinsam mit Bürgermeister Erwin Geitner, Kreisbrandrat Fredi Weiß und Kreisbrandinspektor Hubert Blödt zeichnete Scharl für 60-jährige Mitgliedschaft Adolf Fleischmann, Xaver Riepl, Johann Scherer und Johann Staufer, für 50 Jahre Christian Donhauser, Gotthard Färber, Johann Kölbl und Johann Söllner, für 40 Jahre Hans-Jürgen Forster, Ingo Frohmader und Helmut Geck sowie für 25 Jahre Andreas Rubenbauer und Gerald Weiss aus. Bürgermeister Geitner teilte mit, dem Plan für das neue Feuerwehrhaus habe der Marktgemeinderat geschlossen zugestimmt - "was zeigt, dass wir sinnvolle Investitionen immer unterstützen". Der Rohbau werde heuer erstellt, 2018 stehe nach dem Innenausbau der Einzug an.