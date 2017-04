Vermischtes Rieden

Thanheim. (sön) Einen musikalischen Leckerbissen präsentiert die Feuerwehr Thanheim am Donnerstag, 22. Juni, allen Musikfreunden. Zu Gast im Ensdorfer Pfarrhof ist das Heeresmusikkorps Veitshöchheim. Das Konzert, über das Pfarrer Hermann Sturm die Schirmherrschaft übernommen hat, beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18,30 Uhr. "Aus Freude an der Musik die Zuhörer begeistern" lautet das Motto des Heeresmusikkorps unter der Leitung von Oberstleutnant Roland Kahle, seit 2015 Leiter des Orchesters.

Viele Auftritte im In- und Ausland, in Funk- und Fernsehen sowie eine Vielzahl umfangreicher Tonträger bestätigen die hohe musikalische Qualität. Dies ist auch der Anspruch des Ensembles mit seinen 54 Akteuren, die den Zuhörern ein breites Repertoire bieten. Vom traditionellen Marsch, Transkriptionen klassischer Ouvertüren, anspruchsvollen Originalkompositionen für sinfonisches Blasorchester reicht es über Filmmusik bis hin zu Big-Band-Arrangements. Den Erlös aus den Einnahmen aus dem Konzert erhält Schirmherr Pfarrer Sturm für die umfangreichen Renovierungsarbeiten der Ensdorfer Pfarrkirche St. Jakob.Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt die Feuerwehr Thanheim im Ensdorfer Pfarrhof. Der Eintritt kostet zwölf Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Zehn Euro zahlen Schüler und Studenten sowie Behinderte. Karten gibt es ab sofort bei folgenden Vorverkaufsstellen: Gemeindeverwaltung, NT-ticket.de, AZ-Telefon 09621/306-230 und bei Joachim Hantke 09624/1032.