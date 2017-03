Vermischtes Rieden

09.03.2017

09.03.2017

Vilshofen. (sön) Auf das vergangene Jahr blickte bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Vorsitzender Georg Edenharter im Gasthaus Zum Ochsenwirt zurück. Auf insgesamt 226 Mitglieder, davon 34 aktive Wehrmänner und neun Jugendliche unter 18 Jahren könne die Feuerwehr Vilshofen bauen, erläuterte er.

Bootsfahrt nach Kallmünz

"Immer zur Stelle"

Im vergangenen Jahr habe die Wehr am Florianstag in Wolfsbach, an der Einweihung des neuen Gerätehauses in Emhof und des Mannschaftswagens in Pilsheim teilgenommen. Veranstaltungen wie das Sommerfest - "bei dem der Menschen-Fußballkicker, den unsere jungen Leute organisierten, die Attraktion war" - und die Bootsfahrt von Kallmünz nach Heizenhof mit etwa 30 Kindern zeigte Edenharter rückblickend. Ebenso nannte er die Teilnahme an Fronleichnam und am Volkstrauertag.Näher ging der Vorsitzende auch auf den für November dieses Jahres geplanten Kameradschaftsabend mit Ehrungen ein. Zudem finde heuer der Florianstag in Rieden statt. Sommerfest und Bootsfahrt beim Ferienprogramm würden wieder organisiert und für Samstag, 27. Mai, sei ein Tagesausflug, den Christoph Hirzinger organisiert, nach Pilsen geplant.Vorsitzender Georg Edenharter verwies auch darauf, dass die Vilshofener Wehr der Feuerwehr Wolfsbach die Übernahme der Patenschaft für deren Jubiläum im Jahr 2019 zugesagt habe. Außerdem, so betonte er in Richtung Bürgermeister Erwin Geitner, seien einige Reparaturarbeiten am Feuerwehrgerätehaus zu machen. Sein Dank galt allen, die die Wehr durch Spenden unterstützten und sich engagierten.Kassenwart Christian Piller konnte trotz hoher Ausgaben wie die Anschaffung eines neuen Zelts einen positiven Kassenstand vorweisen.Das Verhältnis von 226 Mitgliedern der Feuerwehr zur Zahl der Einwohner Vilshofens, so Bürgermeister Erwin Geitner, sage viel über deren Einbindung in die Bevölkerung aus: "Die Leute wissen, was sie an Euch haben. Ihr seid immer zur Stelle, wenn ihr gerufen werdet". Er lobte die Teilnahme der Vilshofener Wehr am Ferienprogramm, listete auch die Ausgaben der Marktgemeinde für beide Wehren im Gemeindebereich auf und betonte: "Jeder Euro für die Feuerwehr ist gut investiert, die Arbeit unserer Feuerwehr ist unbezahlbar".