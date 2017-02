Vermischtes Rieden

Wenn sich Damen engagieren, ist das beim Frauenbund Vilshofen nicht nur warme Worte wert, sondern auch Urkunden und Blumen. So wechselten einige Sträuße ihren Besitzer.

Vilshofen. (sön) Erika Müllner, Sprecherin des Vorstandsteams, freute sich über den regen Besuch im Pfarrheim. Auf zahlreiche Aktivitäten des Vilshofener Frauenbunds, der derzeit nach fünf Neuaufnahmen 109 Mitglieder zähle, wies in ihrem Tätigkeitsbericht Schriftführerin Regina Hottner hin. Sie erinnerte an den Sicherheitsvortrag "Schutz vor Einbruch und Betrügereien" mit anschließender Lichtmessfeier, den Weltgebetstag der Frauen in Ebermannsdorf und die Kreuzwegandacht mit anschließender Pfarrversammlung. Regina Hottner verwies rückblickend auch auf die Muttertagsfahrt nach Plankstetten mit Klosterführung, die Fahrt zum Glasparadies Joschka und auf die Waldweihnacht in Schweinshütt.Weitere Aktivitäten des Frauenbunds seien die Wallfahrt zum Mariahilfberg in Amberg, die Vier-Tage-Fahrt nach Ungarn, das Kräuter- und das Palmbüschlbinden, die Frauenbund-Maiandacht und der Gottesdienst mit anschließender Erntedankfeier gewesen. "Natürlich gab es auch wieder den Adventsmarkt und die -feier", so Hottner. "Trotzdem", sagte sie, "haben Mitglieder des Führungsteams die Großreinigung der Pfarrkirche übernommen, an der Diözesan-Delegiertenversammlung in Regensburg und an der Bezirksbildungskonferenz in Adertshausen teilgenommen, ausgeschiedene Vorstandsmitglieder mit einem Dankeschön-Essen verabschiedet und den Erntealtar in der Pfarrkirche aufgebaut."Auf die Aktivitäten der Turnerinnen- und Gymnastikgruppe des Vilshofener Frauenbundes, die jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr im Pfarrsaal stattfindet, verwies sie abschließend. Detailliert in Einnahmen und Ausgaben gab Schatzmeisterin Brigitta Gräml den Kassenbericht.Es sei ihr eine besondere Freude, langjährige Mitglieder für ihre Treue auszuzeichnen und ihnen danken zu können, betonte Teamsprecherin Erika Müllner. Gemeinsam mit geistlichem Beirat Pfarrer Gottfried Schubach würdigte sie für 30-jährige Mitgliedschaft Therese Auer, Marianne Erras, Anna Fischer, Therese Götz, Renate Scheibinger, Mathilde Wein, Berta Höfler, Elisabeth Rauch und Burglinde Vogl mit der Ehrenurkunde und überreichte ihnen Blumen. Ebenfalls für 30 Jahre wurde Teamsprecherin Erika Müllner geehrt. Für 25-jährige Treue wurde Veronika Edenharter, für 20 Jahre Kreszenz Hottner, Gerlinde Land und Irmgard Meier, für zehn Elfriede Koller, Martina Mayer und Elisabeth Wein ausgezeichnet. "Bedanken aber möchte ich mich auch", so Müllner, sowohl beim Vorstand als auch beim geistlichen Beirat für die gute Zusammenarbeit. Ein gemeinsames Essen rundete die Jahreshauptversammlung ab.