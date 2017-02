Vermischtes Rieden

14.02.2017

In diesen Tagen soll das ehemalige Raiffeisenlagerhaus mit anschließendem Büro- und Wohngebäude sowie das ehemalige Wolfnhaus abgerissen werden. Feuerwehrkommandant Rainer Salbeck nutzte die Gelegenheit - und schon heulten die Sirenen.

Mit Atemschutz

(sön) "Den Verantwortlichen der Raiffeisenbank Unteres Vilstal wollen wir für die Genehmigung danken, eine Rettungsübung in dem leerstehenden Wohngebäude abzuhalten", betonte Salbeck. Das Ganze gemeinsam mit der Feuerwehr Vilshofen. "Denn", so Salbeck, "Die Zusammenarbeit mit der Wehr Vilshofen ist wichtig, damit auch in Zukunft die Tagesalarmstärke gewährleistet ist." Gemeinsame Übungen sehe er, ebenso wie Vilshofens Kommandant Rudi Beck, als unabdingbare Voraussetzung dafür, damit im Notfall ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. Und so war der fiktive Sachstandsbericht zur Übung am späten Nachmittag des Freitags folgender: Starke Rauchentwicklung nach Kellerbrand in dem an das Lagerhaus angebaute Wohngebäude, sieben Personen vermisst.Von der Feuerwehr Rieden, die den Einsatz leitete und unter anderem mit ihrem Auto, einem LF20, anrückte, waren 13 Einsatzkräfte, darunter acht Atemschutzgeräteträger, vor Ort. Von der Feuerwehr Vilshofen rückten neun Mann, darunter vier Atemschutzgeräteträger, mit dem Vorausrüstwagen und dem HLF20 an.Während die Ausleuchtung der Unglücksstelle und ein Überdruckbelüftungsgerät vor dem Hauseingang sofort installiert wurden, drangen die Atemschutzgeräteträger in Gruppen in das verrauchte Gebäude ein. Problematisch für die Rettungsaktion stellte sich dar, dass einige Vermisste sich in Panik in Büro und Wohnung versteckt hatten. Wärmebildkameras waren bei der Suche unabdingbar. Über die Haustüre und auch über ein Fenster wurden die Vermissten mit Tragetüchern ins Freie gebracht und den Sanitätern übergeben.Bewusstlos brach ein Atemschutzgeräteträger einer Dreiergruppe im Wohnhaus zusammen. Er wurde von seinen beiden Kollegen ins Freie gebracht. Im Anschluss übten die Feuerwehrler noch das Öffnen einer Tür mit dem Zylinderziehgerät Ziehfix im Wolfnhaus. Vilshofens Feuerwehrkommandant Rudi Beck bewertete abschließend die Übung als "einwandfreie Zusammenarbeit, die mit Kommandant Rainer Salbeck kontinuierlich gewachsen ist, und die wir weiter ausbauen wollen".