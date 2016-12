Vermischtes Rieden

28.12.2016

"Drei Tage war der Armin krank, jetzt spricht er wieder - Gott sei Dank": Frei nach Wilhelm Busch können die Goaslandler reimen, deren Hauptdarsteller seit Donnerstag von Heiserkeit geschlagen war. Bei der Premiere der Komödie "Männer haben's nicht leicht" war aber alles in Butter. Die Riedener zogen alle Register ihres Könnens und sorgten für mehr als zwei Stunden Heiterkeit.

Kräutertee statt Bier

Sparbuch jetzt leer

Termine und Karten Wie das Stück "Männer haben's nicht leicht" ausgeht, zeigen die Goaslandler noch bei den Vorstellungen heute (bereits ausverkauft, am Freitag, 30. Dezember. sowie am Donnerstag, 5., und Freitag, 6. Januar. Die Aufführungen beginnen um 19 Uhr, lediglich am Dreikönigstag ist der Beginn bereits um 16 Uhr. Karten (sieben Euro für Erwachsene, drei Euro für Jugendliche bis 16 Jahre) sind noch an der Abendkasse erhältlich. (sön)

Vor der Bühne drapierte Autoreifen weisen auf den Beruf des Besitzers der vergammelten Junggesellenbude, Automechaniker Rudolf Struppe (Armin Hofrichter), hin. Der schnarcht mit Pudelmütze und langer Unterhose auf einer Autositzbank, schläft seinen Rausch aus, als es scheppert und kracht. Seiner Schwester Apollonia (Regina Schnabel) fallen Eimer und Schrubber aus der Hand, als sie das Chaos im Zimmer sieht.Apollonia nimmt sich auch Rudis Ess- und Trinkgewohnheiten vor. "Ich will doch nur sein Bestes", sagt sie und verbannt Bier und Fleischwurst, Müsli und Kräutertee seien gesünder, wettert sie gegen Rudis Grundsatz "Hast du Fleischwurst in der Taschen, hast du immer was zu naschen". Die Schwester will noch mehr: Entweder für immer zu Rudolf ziehen oder ihn unter die Haube bringen.Der aber wurde von seinen durch Heirat schwer geknechteten Freunden Georg Maier (Hans Hofrichter) und Willi Gruber (Johannes Haas) vor dem Eheleben gewarnt. Unterstützung erhält Rudi noch von Vinzenz Bayer (Gerhard Schnabel), einem aus dem Fränkischen zugezogenen ledigen Trachtenmodenhändler, sowie dem Junggesellen und Frauenversteher Gustav Schön (Gerhard Fleischmann).Die Frauen von Rudis Freunden, Frieda Maier (Claudia Fröhlich), Gunda Gruber (Kristin Wiesner) und die ledige Nachbarin Irene Lehmann (Franziska Haas), unterstützen Apollonias Putzorgie. Aber bei den ledigen Mädels gibt es Zoff: Irene heult, weil ihr der Gustav gefällt, "aber der will nicht". Ein Auge hat sie auf den Trachtenhändler Bayer geworfen, ihm sieben Dirndl abgekauft - "und jetzt ist mein Sparbuch leer". Dann kommt noch Bayers Nichte Charlotte (Anna Kleindienst) ins Spiel ...