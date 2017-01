Vermischtes Rieden

23.01.2017

23.01.2017

Rieden/Vilshofen. Ihren 90. Geburtstag feierte Frieda Nagy bei guter Gesundheit. "Etwas aufgeregt bin ich mit dem Bewusstsein um den 90. Geburtstag schon, da es doch etwas Besonderes ist", so die Jubilarin beim Gratulationsbesuch von Bürgermeister Erwin Geitner und Geschäftsleiterin Sabine Müller.

Die lebensfrohe und aufgeschlossene Jubilarin wurde am 20. Januar 1927 in Mahliau, einst Schlesien, als gebürtige Slotta geboren. Genau an ihrem 18. Geburtstag, also vor 72 Jahren, musste sie aufgrund der Kriegsereignisse ihre Heimat verlassen und erreichte nach einem langen und beschwerlichen Weg mit ihren Eltern sowie ihrer Schwester Ruth den Markt Schmidmühlen. An diesen Aufbruch aus ihrer Heimat und den langen Fußmarsch in die Oberpfalz erinnert sich Frieda Nagy noch ganz genau. In Schmidmühlen lernte sie Josef Nagy kennen, den sie am 4. August 1951 geheiratet hat. Aus der Ehe gingen vier Söhne und zwei Töchter hervor, die sie inzwischen zur neunfachen Oma und dreifachen Uroma gemacht haben. Ihr Mann starb 1980.1960 zog die Familie Nagy nach Vilshofen, wo sie ihre neue Heimat fanden. Auch ortsgeschichtlich ist dies nicht uninteressant, da sie hier zuerst im ehemaligen Hammerschloss auf der Vilsinsel Vilswörth wohnten und seit über 40 Jahren nun in der Bahnhofsstraße in den ehemaligen Kreishäusern. Auch Tochter Ruth Feuerer kann sich hier noch gut erinnern, als zur Hochphase in den Gebäuden auf der Vilsinsel über 22 Kindern wohnten. Dass der Familiensinn der Nagys ganz oben angesiedelt sind, ist aus jedem Satz der Jubilarin und der Kinder hörbar. Von Ihrem Schulterbruch vor zwei Jahren hat sich die Jubilarin gut erholt, so dass sie, selbst gebackene Kuchen kredenzen konnte. Auch ist Nagy wesentliches Gemeindeglied in der Evangelischen Kirchengemeinde Rieden. Über 48 Jahre war sie im Kirchenchor. Über 30 Jahre leistete sie ehrenamtliche Dienste als Sammlerin für gemeinnützige Zwecke. Wenn man ihre Mesnertätigkeit im damaligen Gebetsraum im ehemaligen Hammerschloss Vilswörth hinzurechnet, sind dies ehrenamtliche Tätigkeiten von besonderer Art, an die sie sich gerne erinnert.