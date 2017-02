Vermischtes Rieden

24.02.2017

"Gerade mal elf Sekunden dauert es im Schnitt, bis ein geübter Einbrecher ein Fenster oder die Terrassentür aufgehebelt hat." Nach den jüngsten Einbrüchen in Siegenhofen und Kreuth passte die Aussage von Kriminalhauptkommissar Wolfgang Sennfelder beim VdK-Kaffeekränzchen wie "die sprichwörtliche Faust aufs Auge". Über ein volles Haus konnte sich "aus gegebenem Anlass" Vorsitzender Josef Niebler im Gasthaus Hirschenwirt freuen. Schnell, so fuhr Sennfelder, Präventionsfachberater der Kripo Amberg, fort, seien Wertsachen, Bargeld oder Schmuck gefunden, und der Einbrecher ist über alle Berge.

Den angeblich sicheren Verstecken hielt der Polizeibeamte entgegen: "Die wissen ganz genau, wo Frauen Schmuck versteckt haben - a bisserl was geht immer." Aufgebrochen würden - gängigstes Werkzeug ist neben dem Fensterbohrer der Schraubenzieher - Fenster und Terrassentüren "am liebsten vom Garten her". Dabei sei der angerichtete Schaden oft größer als der Beutewert.Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeute für viele Opfer einen Schock, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl eine schwerwiegende psychische Belastung. Dies mache häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden. Dass man sich davor schützen könne, zeige die Erfahrung der Polizei. Über ein Drittel der Einbrüche bleibe im Versuch stecken, denn "alles was länger als fünf Minuten dauert, lässt der Einbrecher sein". Aber auch durch das richtige Verhalten aufmerksamer Nachbarn würden Einbrüche verhindert. Denn in vielen Fällen würde vorher die Gelegenheit zum Einbruch ausgekundschaftet. Die gängige Meinung "Einbrecher kommen nachts" sei ein Irrtum.Sie kämen eher tagsüber, wenn üblicherweise niemand daheim ist - zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend oder an Wochenenden. Oft würde der Wert des Besitzes unterschätzt. Einbrecher aber, so der Referent, hofften stets auf lohnende Beute, nutzten günstige Gelegenheiten wie schlecht gesicherte Türen, Fenster oder Terrassentüren aus. Mit "gekippte Fenster sind offene Fenster" zeigte Sennfelder Arbeitsmethoden auf und gab Tipps, wie man sein Eigentum schützen kann. Faktum sei: Sichtbare Sicherungstechnik wirke auf Täter eher abschreckend als anziehend. Denn Sicherungstechnik bedeute eine längere "Arbeitszeit" und mehr Entdeckungsrisiko.