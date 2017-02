Vermischtes Rieden

20.02.2017

Musikalische, tänzerische und akrobatische Darbietungen, fantasievolle Sketche und Büttenreden rissen die großen und kleinen Zuschauer bei der Faschingsfeier der Grundschule in der Turnhalle mit. Es gab auch Überraschungen.

Schlag auf Schlag

Die Büttenreden

"Lustig ist die Fasenacht" war der bunte Abend überschrieben, zu dem Rektor Rudolf Scheuerer als Oberhexe neben den Schülern, Eltern, Großeltern und Geschwistern auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen konnte.Und dann ging es Schlag auf Schlag: Kaum hatte der Schulchor mit den Liedern "Hexe Wackelzahn" und "Kinder, jetzt ist Faschingszeit" in die Narretei eingeführt, wirbelte die Kinder- und Jugendgarde der Narrhalla Rot-Weiß-Gold mit "Rieden oho" über die Bühne. Das Kinderprinzenpaar, Prinz Leon I. und Prinzessin Anna I., begrüßte artig die Gäste. Die 14 Mädchen der Kindergarde zeigten unter dem Motto "Reise durch fremde Galaxien" einen Showtanz, der das Publikum mitriss.Unter dem Motto "Jugendgarde powered by Nena" würden auch noch die Mädchen der Jugendgarde vors Publikum treten, versprach Narrhalla-Chef Daniel Kellner. "Zu einer richtigen Faschingsfeier gehört, dass es lustig und bunt zugeht", kündigte Lehrerin Margit Heindl an, die durchs Programm führte. Und so sangen die Schüler der Klasse 1a den Song "Das rote Pferd" und entführten mit dem Lied "Wos is heit für Tag" in die kulinarische Welt der Woche. Omas und Opas waren zum Mitmachen aufgerufen, als die Klasse 1b mit dem Donikkl-Lied zum "Hintern wackeln" aufforderten.Bei "Sport hält alle Tiere fit" zeigte die Klasse 2a Wesen aller Art beim Tanzen. Mit "Cotton Eye Joe" entführte die Parallelklasse ins Land der Cowboys. Mit gespielten Witzen ließ die Klasse 3a tief in den Unterricht der Riedener Grundschule blicken, Lachen war nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Die Vilstal-Chinesen der Klasse 3b zeigten anschließend ihre sensationelle Neuinterpretation des Klassikers "Drei Chinesen mit dem Kontrabass".Was aber wäre ein Faschingsabend ohne Büttenreden. Die Kinder der Klasse 4a beklagten "Das Leben als Schulkind ist schon 'ne Qual". Aktiv eingebunden wurde das hoch verehrte Publikum beim "Sitz-Boogie-Woogie" der 4b, der auch die Pause einläutete. Das Motto "Lustig ist die Fasenacht, wenn mei Mutter Köichln backt" weiter spinnend, sorgte hier der Elternbeirat für Speis und Trank. Mit Mollbert, Quick Lock, All together und Solid Sound bereicherte das Jugendblasorchester der Riedener Blaskapelle unter Elke Beer den Faschingsabend. Alles Banane oder das Dinolied und von der coolen Disco in der Kongo-Bar sang der Schulchor.Parkett frei hieß es nun für die zwölf Mädchen der Jugendgarde der Narrhalla die mit ihrem Tanz begeisterte. Orden und Bussis gab es für Rektor Scheuerer, der allen dankte, die zum Gelingen des Abends beitrugen. Gemeinsam stimmten die Narren ein zum Schluss-Song der Faschingsfete, dem Fliegerlied.