Vermischtes Rieden

25.01.2017

25.01.2017

Hilde Lerche war von 1956 bis 1986 Lehrerin in der damals noch als Volksschule bezeichneten Grundschule Rieden. Wegen ihres freundlichen und engagierten Wesens, aber auch wegen ihrer fachlichen Kompetenz war sie sehr beliebt und anerkannt.Lerche war auch in der Heimatkunde, bei der Ausarbeitung der Haberlandchronik, sehr aktiv. Auch nach ihrer Pensionierung 1986 und dem Umzug nach Amberg blieb sie Rieden weiter eng verbunden. Seit Jahren unterstützt sie den Heimatverein. Insbesondere auch bei der Herausgabe der Schulchronik im Jahr 2010 durch den ehemaligen Ortsheimatpfleger Andreas Reindl konnte auf ihren Wissenschatz zurückgegriffen werden. Um die Ernennung in einem würdigen Rahmen vorzunehmen und an den Ort ihres jahrzehntelangen beruflichen Schaffens zu erinnern, wurde Hilde Lerche zu einer Aufführungen der Theatergruppe D'Goaßlandler (eine Sparte des Heimatvereins) eingeladen.Gerne nahm Heimatverein-Vorsitzender Hubert Haas die Auszeichnung vor und überreichte dem neuen Ehrenmitglied eine Urkunde und einen Blumenstrauß. Viele ihrer einstigen Schüler begleiteten die Würdigung mit Applaus.