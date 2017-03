Vermischtes Rieden

24.03.2017

24.03.2017

Vilshofen. (sön) Maria Mayer verwies bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Vilshofen-Rieden im Gasthaus Zum Ochsenwirt gemeinsam mit Albert Stepper, der zur Rückschau eine Bildpräsentation gestaltet hatte, auf die vielfältigen Aktionen des Vereins hin. Dieser zählt nach zwölf Todesfällen 265 Mitglieder.

Alljährliche Pflanzaktion

Engagierte Mitarbeit

So seien bei der Pflanzentauschbörse am Vereinsgelände die Kinder mit Basteln von Kressewürmern mit eingebunden worden. Die alljährliche Pflanzaktion im Kindergarten St. Georg in Rieden wurde, "wenn auch total verregnet", abgehalten.In der Grundschule wurden für den Muttertag Blumentöpfe mit Glücksklee bepflanzt. Beim Vereinsausflug ist die Landesgartenschau in Bayreuth, bei einer Exkursion eine Streuobstwiese in der Hersbrucker Alb mit Schnittvorführung besucht worden. Wildkräuter sammeln und kochen war angesagt gewesen bei der Teilnahme am Ferienprogramm mit Kräuterpädagogin Edith Niebler. Und wie in den Vorjahren habe das Halloween-Kürbiskopfschnitzen nur in zwei Gruppen bewältigt werden können. Rund um die Kartoffel ging es beim Vortrag von Kreisbäuerin Brigitte Trummer bei der Herbstversammlung. Bei dieser wurden auch Jubilare geehrt. Maria Mayer sprach auch von vier Sitzungen des Vorstands, der Teilnahme am Jugendseminar "Wer mit dem Feuer spielt" und den Besuchen bei runden Geburtstagen von Mitgliedern. Von April bis Oktober gab es jeden zweiten Freitag Arbeitseinsätze am Wasserhäusl mit Pflege der Grünanlagen und Anbau der Gemüsebeete.Die Pflanzentauschbörse, blickte die Vorsitzende auf die Aktivitäten des kommenden Jahres voraus, ist am Samstag, 29. April, ab 14 Uhr. Zu Gottesdiensten für verstorbene Mitglieder wird heute in Rieden und am Sonntag, 23. Juli, in Vilshofen eingeladen. Ebenfalls am 23. Juli laden die Gartler zur Feier ihres 60-jährigen Bestehens mit Sommerfest ein. Der Vereinsausflug geht heuer zum Schlosspark Dennenlohe.Ihr Dank, fasste Maria Mayer abschließend zusammen, gelte allen Vorstandsmitgliedern für die engagierte Mitarbeit. Kassier Albert Stepper verwies auf einen positiven Kassenstand. Alois Tischler, der mit Brigitte Albrecht die Kasse geprüft hatte, bescheinigte eine tadellose Kassenführung. Entlastung wurde einstimmig erteilt.