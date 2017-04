Vermischtes Rieden

05.04.2017

6

0 05.04.2017

Wolfsbach. (sön) Zur Jahreshauptversammlung hatte der FC-Bayern-München-Fanclub-Wolfsbach "Mia san mia" ins Schützenheim eingeladen. Vorsitzender Oliver Schwendner berichtete von derzeit 126 Mitgliedern. Es gab zehn Vorstandssitzungen, 18 Fahrten zu Heimspielen des FC Bayern wie dem Spiel gegen den HSV, Arsenal in der Champions-League oder zu Partien im DFB-Pokal gegen Wolfsburg und Schalke. "Jedes Bayern-Spiel, das nicht im Free-TV übertragen wird, wird im Vereinslokal auf Sky angesehen. Immer eine tolle Sache", so Schwendner.

Leer ausgegangen

Platz wird hergerichtet

Neuwahlen FCB-Fanclub Wolfsbach



Vorsitzender: Oliver Schwendner



Stellvertreter: Michael Eichenseer



Schriftführerin: Nicole Winkler



Stellvertreter: Thomas Baumer



Kassier: Mario Fischer



Stellvertreter: Marion Baumer



Beisitzer: Edwin Marschall, Richard Winkler, Gerry Smitt-Wiesen und Markus Preißl



Kassenprüfer: Thorsten Donhauser und Annette Eichenseer

Bei der Fanclubprogramm-Bewerbung seien die Wolfsbacher im vergangenen Jahr leer ausgegangen. Das Sommerfest mit Grillen und Übertragung des DFB-Pokal-Finales war gut besucht. Erstmals veranstaltete der Club im Juli den Wolfscup - er soll alle zwei Jahre bei Europa- oder Weltmeisterschaften stattfinden - und belegte selbst den zweiten Platz von fünf Wolfsbacher Mannschaften. Die Saisoneröffnung sahen sich die Mitglieder bei 30 Litern Freibier an. Weiter berichtete der Vorsitzende über das Erreichen des 3. Platzes beim Gemeindepokalschießen. Grundsätzlich könne sich jeder für jedes Heimspiel des FC Bayern per E-Mail (fanclub-wolfsbach@gmx.de) bewerben.Der Fußballplatz, blickte Schwendner voraus, werde noch im Frühjahr zusammen mit der Gemeinde hergerichtet.Die Bewerbung um Karten für fünf Heimspiele laufe und auch weiter könnten auf Sky die Heimspiele im Vereinsheim angesehen werden. Anstelle eines Sommerfestes sei eine Tagesfahrt - eventuell zur FCB-Erlebniswelt - geplant. Weiter auch Fahrten zu den Finalspielen. Höhepunkt des Jahres ist der Besuch von Sarah Däbritz, "auf den wir uns schon gewaltig freuen".Sein Dank, so Vorsitzender Schwendner, gelte seinen Vorstandsmitgliedern, "die in ihrer Freizeit völlig unentgeltlich mitarbeiten".