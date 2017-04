Vermischtes Rieden

05.04.2017

"Alle sind wir nun so richtig gespannt", sagte stellvertretende Schulleiterin Elke Hollederer zu den Kindern, die in der Aula der Grundschule Rieden auf die Bekanntgabe der Preisträger des 47. Internationalen Jugendwettbewerbs der Raiffeisenbanken warteten.

Unter dem Thema "Freundschaft ist bunt" stand der Wettbewerb, hob Geschäftsstellenleiter Adalbert Obermeier hervor. Für die 1. bis 4. Klassen lautete die Aufgabenstellung: "Gemeinsam stark. Zeig uns mit deinem Bild, was du zusammen mit deinen Freunden erlebst und warum ihr echte Freunde seid", Einfallsreichtum sei also gefragt gewesen, im Mittelpunkt des kreativen Gestaltens standen demnach all die "bunten" und unterschiedlichen Facetten der Freundschaft. Bürgermeister Erwin Geitner übergab die Preise. Beim Malwettbewerb waren die Preisträger in der Wertungsgruppe der 1. und 2. Klassen: Leonie Kölbl, Johanna Meier, Alina Spies, Emely Senft, Paul Senft, und Rubina Schultz. In der Wertungsgruppe 3. und 4. Klassen: Fabian Renner, Adriana Kerschensteiner, Milan Holiday, Domenik Hartung, Philipp Sperl, Fenja Grünwald, Ben Bauer, Lena Söllner, Vincent Jonscher und Angelina Prößl. Im Quizwettbewerb hießen die Sieger: Emily Rödl, Lena Holler, Tobias Söllner, Simon Singer, Jakob Haas, Paula Preischl, Samuel Haas und Eva Hofrichter.