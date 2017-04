Vermischtes Rieden

06.04.2017

2

0 06.04.2017

(sön) Nach einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt fand die Jahreshauptversammlung des Ortsvereins der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) im Pfarrheim St. Josef statt.

Urkunde und Rose

Peter Pilz, Mitglied des Führungsteams, eröffnete die Versammlung mit einem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder. "Die KAB setzt sich für die Interessen der Arbeitnehmerschaft ein", betonte Bürgermeister Erwin Geitner. Sie engagiere sich bei örtlichen Veranstaltungen. "Auf sie ist Verlass". "Der KAB-Ortsverein zählt derzeit 113 Mitglieder", so Andrea Höfler vom Führungsteam in ihrem Rückblick. Das Vereinsjahr habe mit dem Vortrag "Wenn Eltern ins Heim kommen" durch KAB-Rechtsstellenleiter Josef Wiesmeth begonnen. Die Maiandacht in Spieshof wurde von einer kleinen Besetzung der Blaskapelle St. Georg musikalisch umrahmt. Sie blickte zurück auf die Fahrt nach Freising mit Führung durch die Altstadt und Besuch des Sichtungsgartens in Weihenstephan. Wie alle Jahre haben beim Pfarrfest KAB-Mitglieder mitgearbeitet "und viele Kuchen und Torten gespendet". Sie beteiligten sich auch am Arbeitnehmertag in Sulzbach-Rosenberg.Das Kräuter- und Blumensammeln gehörte ebenso zum Jahresablauf wie das anschließende Büschlbinden. Mit einer Fahrt zur Feuerwache in Amberg habe sich die KAB am Ferienprogramm beteiligt. Andrea Höfler erinnerte weiter an die Pfarrwallfahrt nach Altötting. Beim Riedener Marktsonntag sei vor dem Pfarrheim die Bewirtung übernommen, am gleichen Tag in der Pfarrkirche der Erntedank-Altar aufgebaut worden.Sie blickte weiter auf das vom Kirchenchor musikalisch gestaltete Taizé-Gebet in der Pfarrkirche, das Binden des Adventskranzes und das Schmücken des Christbaums für die Pfarrkirche zurück. Des Weiteren erinnerte Höfler an die Teilnahme am Adventsbasar und die durch Marga Kraus unterstützte Aktion Pomoc.Das neue Jahr sei mit dem Vortrag "Impulse für Ehe und Gewissensbildung" von Josef Kratschmann und einer musikalisch durch Elke Beer umrahmten Lesung von Fritz Brandl gestartet. "Mein Dank", so Andrea Höfler, "gilt neben dem Vorstand und Präses Pfarrer Schubach jedem Mitglied, das mitarbeitete."Mit Urkunde, Ehrennadeln und einer Rose wurden Anni Weigert für 30-jährige, Margareta Bauer, Engelburga Seidel, Maria Graf, Maria Schardt sowie Marga Kraus für 25-jährige, Margareta Weinfurtner und Andreas Weinfurtner für 20-jährige sowie Stefan Bauer für zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. "Verhinderten Jubilaren wird die Auszeichnung nachgereicht", versicherte Andrea Höfler. Es gebe viel zu loben an der KAB, betonte abschließend Präses Pfarrer Gottfried Schubach. Für das, was die KAB leiste, danke er mit einem "Vergelt's Gott".