Vermischtes Rieden

13.02.2017

13

0 13.02.201713

Hey, hey, Wickie tönte es durch den Saal des Schützenheims, und toll maskierte Kinder versuchten beim Spiel "Die Reise nach Jerusalem", einen Stuhl zu ergattern. Beim Kinderfasching der Narrhalla war der Bär los.

Tanzen und spielen

Indianer und Römer

(sön) Die Narrhalla Rot-Weiß-Gold Rieden hatte durch Kinderprinz Leon I. und Prinzessin Anna I., zum Fasching ins Schützenheim eingeladen - und viele folgten. "Auf der Tanzfläche brodelt's nur so", kommentierte Narrhalla-Präsident Daniel Kellner im roten Smoking das bunte Treiben, als die DJs Bernhard und Christoph mit richtigen Tanzhits wie Karel Gotts "Babitschka" die Narren aufs Parkett holten. Und auch das obligatorische Fliegerlied von Donikkl hallte durch den Saal.Mit Schwung und Elan forderte das Kinderprinzenpaar die bunt maskierte Schar auf, "mit uns Fasching zu feiern, zu tanzen und zu spielen". Die 14 Mädchen der Kindergarde zeigten unter dem Motto "Reise durch fremde Galaxien" einen Showtanz, der das Publikum mitriss.Mit ihrem Ehrenwalzer begeisterten die närrischen Hoheiten nicht nur die Jüngeren. Dann hieß es "Parkett frei" für die zwölf Mädchen der Jugendgarde und ihr Motto "Powered by Nena". Die Mädels zeigten, was sie in monatelangem Training eingeübt haben - Spagat und Überschlag inklusive. Der Beifall des Publikums war ihnen sicher.Verkleidet als Cowboys und -girls, Piraten, Feuerwehrmänner, Fußballmädels, Indianer und süße Squaws, Prinzessinnen, Schmetterlinge oder mit Schwertern bewaffnete Römer tanzten und tollten die Maschkerer danach weiter durch den Saal. Zu Spielen wie Wurst-Schnappen luden die flotten Mädels der Narrhalla ein. Die Mütter - vereinzelt hatten sich auch Papas in den Saal gewagt - ließen sich wie auch die Omas derweil Kaffee und Kuchen schmecken.Die Mädchen und Buben stärkten sich mit Brezen, Wiener, Käse- oder Wurstsemmeln. Viel Zeit zum Essen blieb aber nicht, denn die DJs Bernhard und Christoph legten sofort den nächsten Hit nach.