22.05.2017

Endlich wieder Kirwa: Die Wolfsbacher feiern von 29. bis 31. Juli. Eine Programmvorschau gab es in der Hauptversammlung des Kirwavereins.

73 Mitglieder

Auge auf Jugend

Wolfsbach. (sön) Gemeinsam mit Vertretern der Feuerwehr bereitet der Festausschuss die Magdalenen-Kirchweih vor, berichtete Vorsitzender Sebastian Götz. Der Kirwabaum wird am Samstag, 29. Juli, aufgestellt. Am Abend spielen die D'Quertreiber.Nach dem Festgottesdienst am Sonntag, 30. Juli, gibt es einen Frühschoppen und Mittagstisch. Die Blaskapelle Ensdorf umrahmt den Vormittag musikalisch, beim Austanzen am Nachmittag übernehmen D'Stoderer und Er. Ab 19 Uhr stehen Tom und Basti, bekannt aus Funk und Fernsehen, auf der Bühne.Am Montag, 31. Juli, treiben die Paare den Kirwabär durch Wolfsbach. "Am Abend spielt Grögötz Weißbir auf", informierte der Vorsitzende. Er merkte an, dass Kirwamoidln und -buam unter 18 Jahren ab 24 Uhr eine Aufsichtsperson brauchen. Der Verein zählt inzwischen 73 Mitglieder, berichtete Schriftführerin Sandra Frind. Auf zwölf Paare kann der Verein diesmal bauen, die seit April fünf Tänze einübten, ergänzte Oberkirwabursch Sebastian Zapf. Er erinnerte außerdem an die Drei-Tage-Fahrt in den Bayerischen Wald, bei dem die Mitglieder den Baumwipfelpfad in Neuschönau besuchten.Kassenwart Stefan Piesche vermeldete einen positiven Kassenstand. "Macht weiter so", kommentierte Bürgermeister Markus Dollacker, wünschte eine unfallfreie und "einfach pfundige Kirwa mit viel Spaß".Bei der Kirchweih 2016 waren zwölf Paare im Einsatz. Lena Donhauser und Sebastian Zapf wurden zum Oberkirwapaar gekürt. Schon letztes Jahr unterstützten die Wolfsbacher den Jugendschutz durch Ausweiskontrollen und Signalbänder. Götz erinnerte außerdem an das zweite Vatertagsfest, mit dessen Erlös eine Plakattafel gekauft wird.Der Kirwaverein veranstaltete ein Helferessen. Gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Schützenverein gab es einen Faschingsball im Schützenheim. Wegen sinkender Besucherzahlen werde 2018 kein Faschingsball stattfinden, für die darauffolgenden Jahre sei die Entscheidung noch offen, so der Vorsitzende. "Der Besuch der Kirchweihen im Landkreis ist für den Wolfsbacher Verein selbstverständlich", betonte der Vorsitzende.