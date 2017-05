Vermischtes Rieden

Es gibt viele Möglichkeiten der Kulturpflege. Welche das sind, zeigten Forstwirtschaftsmeister Ernst Müller, Forstwirt Franz Meier vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Amberg und Forstwirtschaftsmeister Michael Fischer vom Betrieb Burglengenfeld 40 Waldbesitzern in einem Kurs.

Der Hurrikan Elvira hatte 2016 im Waldgebiet Schweinberg Schäden angerichtet und kahle Stellen hinterlassen. Inzwischen wurden diese Flächen mit Mischwaldpflanzen bestückt. Die Forstkulturen brauchten eine jahrelange Pflege. So seien in den ersten Jahren Maßnahmen notwendig, um Unkraut zu bekämpfen. "Ob, wann und wie viel ausgegrast werden soll, hängt davon ab, wie sehr das Unkraut die Forstpflanzen überwächst", erklärte Anton Preischl. Dabei sei der Begriff "Ausgrasen" an sich falsch: "Gras allein ist meist keine Behinderung für die Baumpflanzen". Problematisch werde es erst, wenn Unkraut der Forstkultur den Weg nach oben versperrt oder sich (wie es Brombeersträucher tun) wie ein Teppich über sie legt und ihnen Licht wegnimmt.Als Grundsatz gelte deshalb: Die Kultur-Sicherung sorgt dafür, dass die Triebe der Forstpflanze nach oben gelangen können. Anschließend lernten die Teilnehmer Werkzeuge wie Brombeer-Rechen und Ziehmesser kennen. Wie eine Räum-Axt oder eine Sensensichel funktionier, probierten sie schließlich selber ausprobieren.