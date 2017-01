Vermischtes Rieden

18.01.2017

6

0 18.01.2017

Abzeichen für den Garde-Nachwuchs Für dreijährige Mitarbeit in der Jugendgarde der Narrhalla wurden Vanessa Beyer, Maja Fleischmann, Luisa Graf, Fenja Grünwald, Elena Haas, Elena Hollweck, Janine Leithold, Lea Leithold, Sandra Luber, Marie Richthammer und Julia Singer mit dem bronzenen Leistungsabzeichen bedacht. Dieses bekamen auch Hanna Richthammer, Milena Richthammer, Sarah Schneider und Alina Spies, die jeweils seit drei Jahren in der Kindergarde sind. (sön)

(sön) Hans Frischholz, der Präsidenten des Landesverbands Ostbayern im Bund Deutscher Karneval, hat die Urkunden unterzeichnet, die Präsidiumsmitglied Manfred Enders an Gardistinnen der Prinzen-, Jugend- und Kindergarde übergab.

Gold, Silber und Bronze

Die Urkunden sagen aus, dass durch die Vereinigung Ostbayerischer Faschingsgesellschaften "in Anerkennung und Würdigung der Verdienste zur Erhaltung und Förderung von heimatlichem Brauchtum und langjähriger Mitgliedschaft in der Narrhalla Rot-Weiß-Gold Rieden das Gardeleistungsabzeichen verliehen wird".Den Mitgliedern der Prinzengarde Julia Zapf, Lisa Ried, Carolin Pollinger, Melanie Pirzer und Stefanie Hosch wurden für dreijährige Mitgliedschaft das bronzene, Melanie Rubenbauer und Christine Fleischmann für fünf Jahre das silberne und Selina Gottsauner für acht Jahre das goldene Leistungsabzeichen überreicht.Während Präsident Daniel Kellner den Geehrten gratulierte, betonte Manfred Enders: "Ich freue mich, dass die Narrhalla Rieden mit drei Garden voll durchstartet. Wenn ich sehe, wie viele sich engagieren, dann geht mir das Herz auf." Aber was wäre auch ein Fasching im unteren Vilstal ohne die Rot-Weiß-Goldenen, betonte das Präsidiumsmitglied.