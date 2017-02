Vermischtes Rieden

19.02.2017

2

0 19.02.2017

Ensdorf. (sön) Die Klasse 4 b der Grundschule Rieden besuchte das Rathaus in Ensdorf. Die junge Gäste wollten wissen, "was der Bürgermeister so alles tut". Und was sonst noch alles los ist im Rathaus. Innerhalb ihres Sachkundeunterrichts, in dem zur Zeit die Aufgabe einer Kommune beleuchtet wird, wollten sich die 15 Mädchen und Buben mit Klassenleiterin Monika Wein über die Aufgaben informieren.

Interesse für Ämter

Für "ganz starke Kinder"

Sie wurden von Bürgermeister Markus Dollacker empfangen und konnten ihm erste Fragen stellen. In Gruppen aufgeteilt, erkundeten die Besucher Einwohnermelde-, Standes- und Passamt sowie Kasse und Bauamt. Im Einwohnermeldeamt erfuhren sie von Monika Hofmann und Martina Rothut mehr über deren Pflichten. Die Kinder interessierten sich unter anderem dafür, wie weit zurück man Menschen in den Unterlagen finden kann. Sie erfuhren, dass es früher Bücher für Geburten, Hochzeiten und Sterbefälle gegeben hat. Natürlich wollten die Kinder auch ihre eigenen Daten einsehen.Interesse zeigten sie ebenso an den Aufgaben des Ordnungsamtes. Weiter ging es in die Kasse zu Hildegard Baker und Josef Donhauser. Spannend in der Kasse war, "dass sich in dem großen Tresor gar kein Geld befindet". Den "ganz starken Kindern" erlaubte Josef Donhauser, die schwere Tresortür zu öffnen.Bei Bauamtsleiter Josef Rester konnten die Schüler Ortschaften und Häuser aus der Luft betrachten, Wasserleitungen und Kanäle finden.Anhand der Kinderkrippe Ensdorf stellte er das Baugenehmigungsverfahren vor. Dann wurde Bürgermeister Dollacker mit Fragen gelöchert. Die Mädchen und Buben kommen vorwiegend aus dem Ensdorfer Bereich. Erstaunt waren die Kinder, dass die Gemeinde Ensdorf 104 Kilometer Straßen zu betreuen hat und das Gemeindegebiet etwas mehr als 61 Quadratkilometer groß ist.