Mehr als 40 Bands an drei Festivaltagen

Vermischtes Rieden

29.03.2017

39

0 29.03.201739

Kreuth. Über 40 Bands an drei Festival-Tagen: Von Donnerstag bis Sonntag, 13. bis 16. Juli, findet in Kreuth (Rieden) wieder die G.O.N.D. (Größte-Onkelz-Nacht-Deutschlands) statt. Die Organisatoren rechnen erneut mit bis zu 15 000 Besuchern. Veranstalter Timo Hofmann verspricht "das Beste, was derzeit die deutsche Rockszene hergibt".

Headliner sind Gruppen wie Kärbholz, Krawallbrüder, Unantastbar sowie Stahlzeit. Vor allem Letztere legt Hofmann den Besuchern ans Herz: "Stahlzeit ist eine Rammstein-Coverband. Das ist etwas ganz Besonderes." Auch heuer soll es die Möglichkeit der frühen Anreise geben. "Die ganz Verrückten können am Donnerstag ab 0.01 Uhr auf das Gelände." Der Vorteil laut Hofmann: Der Verkehr rund um das Areal werde entzerrt.Dreimal haben die namensgebenden Böhsen Onkelz bereits bei der G.O.N.D. gespielt. Für viele Fans der Band ist das Festival in Kreuth daher "ein heiliger Ort", charakterisiert Hofmann Süddeutschlands größtes Coverband-Spektakel. Karten für die G.O.N.D. gibt es bei der Amberger Zeitung für 63,55 Euro.Beiträge aus den vergangenen Jahren der G.O.N.D. finden Sie auf