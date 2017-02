Vermischtes Rieden

14.02.2017

14.02.2017

Seinen 80. Geburtstag feierte Hans Reindl, dessen Name und Familie eine prägende Wirkung in der Gemeinde eingenommen haben. Den Glückwünschen seiner Angehörigen schloss sich auch Bürgermeister Erwin Geitner im Namen des Marktes an.

Hans Reindl wurde am 13. Februar 1937 in Kleinraschütz-Grossenhain geboren. Aber bereits kurz danach zogen seine Eltern nach Siegenhofen. Im Riedener Ortsteil wuchs er mit insgesamt neun Geschwistern auf. Nach dem Abschluss in der einstigen Volksschule Rieden machte der Jubilar eine Ausbildung als Metzger. Nach der Hochzeit mit seiner Frau Hannelore Reindl, geborene Schmidt, legte der Jubilar 1963 die Meisterprüfung ab, um den Metzgereibetrieb der Familie Schmidt gemeinsam fortzuführen. Aus der Ehe gingen fünf Töchter hervor. Heute kann sich der Jubilar über zwölf Enkel und einen Urenkel freuen. Auch wenn Reindl sich längst zur Ruhe gesetzt hat, existiert der Betrieb in der Riedener Hauptstraße fort, wo er seit jeher eine wesentliche Bedeutung hat, wie es Geitner formulierte. Seinen Lebensabend verbringt er mit seiner Frau Hannelore auf seinem 1988 neu errichteten Anwesen in Rieden, umgeben von einem Teil seiner Töchter, die auch den elterlichen Betrieb mit ihren Familien fortführen.