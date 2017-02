Vermischtes Rieden

23.02.2017

Schon wieder ein Einbruch in der Gemeinde Rieden: Dieses Mal traf es ein Einfamilienhaus in Kreuth. Die Einbrecher hebelten an der Rückseite ein Fenster auf, stiegen ein und durchsuchten laut Pressebericht der Polizeiinspektion Amberg "offensichtlich sämtliche Räume". Ob etwas entwendet wurde, ist bisher aber nicht klar. Bemerkt wurde der Einbruch am Mittwochvormittag, geschehen ist er in der Zeit vom Sonntag bis dahin. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt sie unter 09621/890-0 entgegen.

Bereits am Mittwoch hatte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberpfalz ein Einbruch im Ortsteil Siegenhofen gemeldet. Auch hier war der Täter über ein aufgebrochenes Fenster ins Haus gekommen und hatte in den Wohnräumen alles nach Wertgegenständen durchwühlt. Das war am Dienstag zwischen 10 und 17.30 Uhr geschehen. Beute machte der Einbrecher im Gesamtwert eines geringen dreistelligen Betrages. Dazu kommen rund 100 Euro Schaden am Fenster.