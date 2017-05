Vermischtes Rieden

23.05.2017

12

0 23.05.201712

Ein neues Fahrzeug hat die Feuerwehr Rieden schon bekommen. Es wurde im Beisein prominenter Gäste offiziell in den Dienst gestellt. Jetzt fehlt nur noch ein neues Gerätehaus.

Immer flexibel

Auch Ort für Gespräche

Hintergrund Der neue Riedener Mannschaftstransportwagen (MTW) ist ein VW T6, von Fischer-Automobile mit Rabatt geliefert. Zu den Kosten von 37 155 Euro kamen die für die Feuerwehr-Ausstattung (8800 Euro) und den Einbau des Digitalfunks (1725 Euro) dazu. Von den 47 680 Euro Gesamtkosten blieben nach Abzug des Zuschusses des Freistaats 34 580 Euro. Den Hauptteil davon übernahm der Feuerwehrverein, so dass die Marktgemeinde nur für den Digitalfunk aufkommen musste. Das Allrad-Fahrzeug bietet acht Sitzplätze. Es ist ausgerüstet mit einem Livepack für die Helfer vor Ort, Unfallsicherungs- und Atemschutzgeräten. (sön)

(sön) Es war ein großer Bahnhof vor dem Feuerwehrhaus in Rieden zur Segnung des neuen Mannschaftstransportwagens (MTW). Die Aktiven aus Rieden und Vilshofen sowie vom Patenverein Ensdorf waren zur Fahrzeugübergabe in Uniform und mit ihren Fahnen angetreten.Bürgermeister Erwin Geitner betonte, Aktivität und Einsatzbereitschaft seien die Markenzeichen der Feuerwehr. Dass dies für die Wehrleute selbstverständlich ist, hätten diese bei vielen Einsätzen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Kompetenz und der Sachverstand der Retter zeige sich allerdings nicht nur, wenn es um Hilfe bei Bränden und Unglücksfällen gehe: "Die Feuerwehr weiß sich auch zu helfen, wenn ihre eigenen Belange und der Standard ihrer Ausrüstung zum Thema gemacht werden müssen. Auch dann melden sich die Verantwortlichen zu Wort - und zwar zu Recht."So sei es auch bei der Planung für die Anschaffung des MTW gewesen, die schon lange im Vorstand diskutiert worden sei, berichtete Geitner. Der Marktgemeinderat habe angesichts der großzügigen finanziellen Unterstützung durch den Feuerwehrverein einstimmig für die Beschaffung des Autos gestimmt."Unsere Fahrzeuge und die technische Ausstattung sind jetzt auf dem neuesten Stand," betonte Geitner, als er die Fahrzeugschlüssel an Kommandant Rainer Salbeck übergab. Dieser nannte den MTW "die perfekte Ergänzung zu unserem Fuhrpark. Wir sind nun flexibler - sei es bei Ausbildungsfahrten, Fahrten zur Wiederholungsübung Atemschutz oder im Einsatz. Eine super Sache".Kreisbrandrat Fredi Weiß betonte: "Die Wehren Rieden und Vilshofen sind gut aufgestellt, die Kameraden können ihre freiwillige Aufgabe nun optimal erfüllen." Jetzt fehle nur noch das neue Gerätehaus in Rieden. Georg Edenharter gratulierte für die Wehr Vilshofen, Richard Reiser für den Patenverein. Pfarrer Gottfried Schubach bat bei der Segnung des Wagens Gott darum, "dass alle, die mit diesem Fahrzeug ihren Dienst tun, wieder gesund nach Haus kommen". Pfarrer Dieter Kreysler gab jenen, die den MTW künftig lenken werden, mit auf dem Weg, umsichtig zu fahren - nach dem Motto "Fahr nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann und bitte Gott um seine schützende Hand".Er könne sich vorstellen, dass in diesem Auto ernste Gespräche stattfinden, "gerade nach einem Verkehrsunfall, wo Sie schlimme Bilder aufnehmen mussten und andererseits Gaffer Sensationsaufnahmen machten und Ihre Arbeit behinderten". In solchen Momenten könne es gut sein, wenn jemand neben einem sitzt, mit dem man darüber sprechen kann.